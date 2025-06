Viven en un pueblo pequeño y su ex se presenta en su casa de madrugada aporreando la puerta

Los familiares de la mujer y el niño asesinados en Algemesí (Valencia): “Él tenía muchos ataques de ira y era muy celoso”

A pesar de que le ha denunciado y de que tiene una orden de alejamiento, el exnovio de Paula se presenta a altas horas en su casa, le aporrea la puerta y la insulta. La mujer está desesperada y lanza un llamamiento en ‘El programa de Ana Rosa’.

“¡Que te estoy viendo, cap***!”, grita él en el vídeo que ella misma ha grabado. Paula le ha denunciado por acoso y agresi ón, pero es su vecino y con tan solo estar en su casa, incumple la orden de alejamiento.

“Yo ya no sé qué más hacer”, confesaba Paula en el vídeo que grabó tras sufrir las amenazas: “Me quedé paralizada de miedo”.

Y, tras las amenazas, le escribe pidiéndole perdón: “No me hagas esto, por Dios, lo siento de verdad pero es que no puedo vivir sin ti, Paula, por Dios háblame, cariño. Estoy fatal de verdad, niña, por favor”.

El llamamiento de Paula y su mensaje a otras mujeres maltratadas

En directo en ‘El programa de Ana Rosa’, Paula nos decía que su pueblo es muy pequeño y que se ha tenido que ir a vivir a casa de su madre para estar más lejos. Se ha saltado la orden en tres ocasiones, pero no ha pasado nada: “Lo detuvieron y no pasaron ni diez horas cuando lo soltaron, no he sabido el porqué (…) Mi abogado no sabía nada, desinformación total”.

Paula nos explicaba que quiere darle visibilidad a su caso para que otras mujeres sepan cómo actuar. Ella estaba con él porque tenía “miedo” pero también se sentía su “salvadora”, pensaba que, si estaba con él, podría cambiar.

Sin embargo, se ha dado cuenta de que esto no es así y dice a otras mujeres en su situación: “Que no se sientan culpables por repetir patrones, estás manipulada totalmente, por favor, que hablen, que no tengan miedo y que la justicia acelere el proceso”.