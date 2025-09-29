El atestado, abierto desde el 22 de enero, investiga aún las posibles agresiones sexuales a tres menores

Un educador advirtió hace un año de lo que ocurría en el campamento de Álava: “Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor"

ÁlavaLa Ertzaintza tenía conocimiento desde el 22 de enero de que algo iba mal en el campamento de Bernedo, Álava. Esto es más de medio año antes de que varios niños contasen a sus padres que durante sus 15 días de estancia habían sufrido una experiencia "traumática" en la cual fueron instados a compartir habitación y duchas mixtas, narrando que los monitores incluso paseaban desnudos y llegaban a ducharse también con ellos, según ha podido saber ‘El Correo’.

En concreto, el atestado abierto desde el 22 de enero investiga aún las posibles agresiones sexuales a tres menores tutelados por la Diputación de Guipúzcoa que habrían participado en las colonias entre 2021 y 2024.

Cuatro meses antes de la denuncia, varios menores habrían contado a sus monitores forales lo ocurrido en ese campamento, pero no fue hasta enero cuando dos monitoras lo denunciaron en la comisaría de Zarautz. Tras la denuncia de las monitoras, que testificaron el 28 y el 29 de marzo, lo hizo uno de los adolescentes afectados, que relató algunas de las prácticas que tenían en el campamento.

La Ertzaintza informó a la Diputación de Guipúzcoa

Así las cosas, el 3 de marzo, la comisaría de Zarautz solicitó la colaboración del área de Menores de la Diputación de Guipúzcoa. La Ertzaintza preguntó entonces si la Diputación tenía constancia y cómo había actuado, pero esta no alertó a la administración foral alavesa y tampoco al Gobierno vasco, según el mencionado medio.

Posteriormente, la investigación fue asumida por la unidad de Investigación Criminal y de Policía Judicial de Vizcaya. Entre otras cosas, se identificó a los responsables de la entidad gestora del campamento, de los que muchos habían sido monitores.

Además, policías de Laguardia participaron en trabajos de campo y en marzo dieron con una ONG posiblemente relacionada, pero que seguramente desconocía lo ocurrido.

El 30 de abril, la unidad de Investigación Criminal y de Policía Judicial de Vizcaya dio por finalizadas sus diligencias y remitió el caso al Palacio de Justicia de Vitoria, donde el expediente acabó en el Juzgado de Instrucción número 3, uno de los que tienen más sobrecarga y que, además, cambió de magistrado por entonces.

Ahora, las prácticas de los monitores del campamento han salido a la luz después de que varios menores de entre 13 y 15 años hayan contado a sus padres que durante sus 15 días de estancia en el mes de agosto habrían sufrido una experiencia “traumática”.

Esto ha ocurrido meses después de que la Ertzaintza tuviese conocimiento de que algo pasaba en ese campamento. En todo este tiempo ni la policía vasca, ni la Diputación de Guipúzcoa ni el Ararteko (el defensor del Pueblo del País Vasco) impidieron que algo similar volviese a suceder.