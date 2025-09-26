Niños y niñas de entre 13 y 15 años han relatado un episodio "traumático" tras pasar 15 días de estancia en el campamento de verano

Un educador advirtió hace un año de lo que ocurría en el campamento de Álava: “Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor"

ÁlavaLa denuncia promovida por un grupo de padres nada más enterarse de lo acontecido en el campamento de Bernedo, Álava, en el que apuntaron a sus hijos para una estancia de 15 días, desde el 8 al 23 de agosto, ha generado un auténtico terremoto que se extiende afectando a distintas instituciones. Según el relato de los niños, de entre 13 y 15 años, tenían que compartir duchas mixtas y los monitores, que a menudo iban desnudos, incluso llegaban a bañarse con ellos.

Algunos de los menores, de hecho, intentaron contactar con sus familiares desde el propio campamento, como una niña que, –en unas cartas que su madre quiso compartir con los medios para dar difusión e impulso a las denuncias–, hacía constar su nerviosismo, su extrañeza y su preocupación por lo que estaba ocurriendo en el campamento. Sin embargo, sus padres, como todos los demás, solo se enteraron cuando ya había regresado del ‘udaleku’ (campamento en euskera), después de que se bajaran del autobús.

“Es rarísimo que no podemos mirarnos en los espejos porque están pintados para que no nos podamos ver”, escribía la niña en una de las misivas, añadiendo que en uno de ellos había “una mujer abierta de piernas” con la frase “On Egin”, es decir, “que aproveche”.

El campamento de verano de Bernedo, con habitaciones y duchas mixtas

Según han relatado los progenitores, nadie les había comunicado que el campamento funcionaba así. “Nadie nos advirtió de nada de las duchas mixtas. Y algunas de las niñas han salido traumatizadas”, ha contado una madre en declaraciones a El Coreo, donde asegura que alguna menor ha tenido que recibir asistencia psicológica, mientras otras no quieren oír hablar nunca más de un campamento de verano.

“Otra cosa rara es que los monitores hacen como topless o como se diga en la piscina y por la cocina andan en tetas y alguna sin sujetador”, exponía la niña que trató de contactar con sus padres por carta, narrando el curso de los acontecimientos: “Algunos días nos ducharemos los de las dos habitaciones a la vez”, les explicaba, informándoles con letras en mayúsculas de la imposición del uso de duchas mixtas.

Junto a estos relatos, además, una madre ha denunciado que durante la estancia se produjo un caso de acoso sexual hacia su hija por parte de un niño, aseverando que tampoco se actuó al respecto en el momento en que se produjo.

Clamando también contra la inacción institucional, reclaman respuestas ante lo sucedido, convencidos de que además estas colonias de campamentos, organizadas por la asociación Sarrea Euskal Udelakua, debían estar recibiendo algún tipo de subvención.

Así es el controvertido campamento de Bernedo y su filosofía

Los campamentos se publicitan como Euskal Udalekuak (colonias vascas) y el grupo que los organiza, según hace constar en su página web, pretende fomentar el “euskera, el femenismo y el azulan (trabajo compartido” a través de sus actividades. Basados en la “autogestión”, con monitores y cocineros voluntarios, las colonias se extienden más allá de Benedo, en Álava, teniendo también campamentos en Goñi y Abaigar, en Navara.

Según informa El Mundo, el pasado verano se llegaron a organizar 11 campamentos en esos tres puntos, instalándose concretamente en edificios rehabilitados o instalaciones de las juntas administrativas alquiladas.

En Bernedo, fueron casi 80 niños y niñas de entre 13 y 15 años los que participaron, comprobando cómo, desde muy pronto, se iban a ver obligados a participar de la filosofía de los administradores del campamento, quienes justificaban el uso de las duchas mixtas en que nadie se pudiese sentir “categorizade” por sexo o género.

Para mayor escarnio de estos padres que denuncian que las diputaciones de Álava y Guipúzcoa, –desde donde parte la asociación que organiza las colonias–, tampoco ha dado explicaciones de cómo se estaba permitiendo esta situación, la actividad de estos campamentos se realiza durante décadas.

Concretamente, según recoge El Mundo, las colonias de adolescentes se estarían organizando desde hace 50 años, pero no ha sido hasta ahora cuando ha estallado el caso con la denuncia pública realizada por estos padres que han unidos sus voces para darle aún más fuerza.

Según hacen constar en su web, desde donde se facilitan las inscripciones, el objetivo de estas colonias de campamentos es “claro”: “ofrecer a todos los niños un espacio habitable para vivir en euskera, poder relacionarse en euskera y poder conocer a sus amigos".

En Bernedo, concretamente, la asociación organizadora de las colonias tiene su sede social tras la adquisición de un edificio que compagina con las antiguas escuelas, reconvertidas en alojamiento veraniego.

Según el citado medio, en el muro del patio donde tuvo lugar el campamento también pueden verse distintos dibujos, como el de una gnoma desnuda con la inscripción ‘libre y rebelde’, mientras en un edificio se lee la frase en euskera ‘el pueblo es el cuerpo, el idioma el corazón’; una cita del grupo musical Negu Gorriak.

Dos habitaciones grandes, dos baños y 6 duchas no individuales

En respuesta a los progenitores tras las denuncias realizadas, según ha compartido el medio El Común, desde el campamento habrían explicado: “Para poder entender el funcionamiento del campamento es importante tener el conocimiento de cómo son las instalaciones: disponemos de dos habitaciones grandes y dos baños grandes con 6 duchas no individuales. Para facilitar el funcionamiento del campamento nos organizamos en los llamados grupos naturales. Estos grupos se mantienen durante todo el campamento para que les jóvenes tengan sus monitores de referencia para hacer cualquier tipo de actividad, entre ellas las duchas”.

Además, añaden: “En las habitaciones también duermen por grupos y sin separar por sexo o género como se hace en la gran mayoría de los campamentos. No creemos en la división por géneros, ya que creemos en una educación feminista e igualitaria y esta división deja fuera a varios cuerpos e identidades. Es por ello que en las duchas y en las habitaciones aplicamos la misma filosofía. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre les jóvenes y es por eso que nunca les obligamos a desnudarse. Es verdad que se les propone quitarse los bañadores una vez entran a la ducha, como medida para garantizar una mayor higiene”, han señalado.

Además, respecto al caso de acoso sexual, habrían contestado lamentando “el dolor que esto ha causado” señalando que están “realmente preocupades y dispuestes a hablar en torno a lo sucedido” y sus “maneras de gestionar las diferentes situaciones”.

“Queremos hacerte saber que en el momento en el que recibimos tu mensaje activamos el protocolo del que disponemos contra las agresiones”, contestaron a la madre que contactó con ellos, según señala El Común.

La Ertzaintza investiga los hechos en el campamento de verano

Tras lo sucedido, el Ayuntamiento de Bernedo ha confirmado que a Ertzaintza, tras ser informada, ya investiga los hechos y trata de determinar si se han cometido delitos en la actuación de los trabajadores del campamento.

Paralelamente, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha indicado que la Policía vasca ha tenido constancia de “algunos sucesos que acontecieron en un edificio de Bernedo” con menores de edad, ratificando que se está investigando y señalando al mismo tiempo que ese inmueble “no es un centro educativo ni una colonia”, asegurando que dicha actividad “no figura en ningún registro público”.

Por su parte, el Departamento de Juventud de la Diputación de Gipuzkoa ha manifestado su “más firme condena” hacia cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física y emocional de los menores, calificando de “absolutamente inaceptables” los hechos denunciados.

Ahora, tras estallar el caso y con muchas incógnitas por resolver, las autoridades lo investigan al tiempo en que múltiples voces siguen reclamando respuestas y explicaciones.