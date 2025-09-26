Idoia Rivas Juan Tejón 26 SEP 2025 - 16:05h.

Niños y niñas de entre 13 y 15 años han relatado un episodio "traumático" tras pasar 15 días de estancia en el campamento de verano

Un educador advirtió hace un año de lo que ocurría en el campamento de Álava: “Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor"

ÁlavaLas autoridades investigan ya lo ocurrido en el campamento de verano para menores organizado en agosto en la localidad alevesa de Bernedo. Varias familias han denunciado comportamientos inapropiados por parte de los monitores que, al parecer, llegaban a ducharse con ellos desnudos, según afirman.

Los hechos están siendo analizados ahora por la Fiscalía de Menores de Álava tras recibir el atestado de la Ertzaintza. Los menores han relatado que las duchas eran mixtas y que los monitores del campamento se paseaban también desnudos por las instalaciones o por el pueblo, un comportamiento que, según los padres, ha llegado a provocar que algunos niños, de entre 13 y 15 años, hayan tenido que recibir también apoyo psicológico.

Por su parte, desde la organización de este campamento se han defendido a través de un comunicado en el que han aseverado que no obligaban a desnudarse, sino que les invitaban a hacerlo para que vivieran la desnudez con naturalidad.

El whatsapp de una de las niñas del campamento a su madre

En una captura compartida por los progenitores de un whatsapp de una de las niñas, la menor hacía constar lo relatado: que los monitores llegaban incluso a ducharse con ellos en duchas mixtas.

En dicha conversación a través del móvil, preguntaban a la niña: “¿Entraba alguna monitora a la ducha con el grupo o entrabais solos?, a lo que ésta contestaba afirmativamente. “Te he dicho que se duchaban con nosotros”.

La menor se sentía coaccionada para entrar en duchas mixtas, según denuncia una madre: “Alguien del campamento le dijo: que sepas que las duchas son mixtas, y mi hija fue a un monitor y una monitora y le dijo ‘yo así no lo quiero’”. Pero debían hacerlo, y a menudo con monitores, afirman.

“Los monitores también entraban con ellos en las duchas, desnudos��”, declara una progenitora en declaraciones a Informativos Telecinco.

“El monitor debía de ir con un top cortito y los genitales al aire”

El campamento se anuncia en su web como un lugar donde se fomenta el euskera, el feminismo y la solidaridad, algo muy alejado de lo que se ha denunciado.

“El monitor debía de ir con un top cortito y los genitales al aire por el campamento”, denuncia una de las madres de estos niños que participaron en el campamento entre los días 8 y 23 de agosto.

“Relataba cosas como que les hacían chuparle el dedo gordo al monitor para conseguir la merienda”, sostiene la progenitora.

Estos comportamientos han llegado a oídos de la Ertzaintza, que ha investigado los hechos.

El campamento denuncia un “ataque transfóbico” contra ellos

Por su parte, la organización del campamento, a través de un comunicado, habla de un “ataque tránsfobo” y justifica que las duchas son “herramientas para trabajar la convivencia, la autonomía y el cuidado mutuo”, así como una “oportunidad” para “normalizar los cuerpos, romper estigmas y superar la vergüenza y la sexualización”. Unos cuerpos que, según los vecinos, las monitoras paseaban en toples por las calles.

“Yo solamente he visto de cintura para arriba. Yo no he visto más”, cuenta una vecina al respecto ante las cámaras de Informativos Telecinco. Tras lo ocurrido, los padres denunciaron los hechos, pero se quejan del olvido de las instituciones vascas.