Niños y niñas de entre 13 y 15 años pasaron 15 días en habitaciones y duchas mixtas en el campamento de verano de la localidad alavesa

Denuncian las duchas mixtas de monitores con niños y niñas de un campamento en Álava: "Han salido traumatizadas"

ÁlavaUn campamento de Bernedo, Álava, está en el foco de la polémica después de que unos padres hayan denunciado que sus hijos, de entre 13 y 15 años, y tras 15 días de estancia, regresaron relatando una experiencia verdaderamente “traumática” al haber tenido que compartir habitaciones y duchas mixtas, señalando que incluso los monitores se bañaban con ellos, que hacían topless y que “alguna” iba también por la cocina “sin sujetador”.

“Es rarísimo que no podemos mirarnos en los espejos porque están pintados para que no nos podamos ver”, relataba una niña en una carta dirigida a sus progenitores, que solo recibieron la misiva días después de que regresase del campamento, según informa El Correo.

En uno de los espejos, además, la menor relata que había “una mujer abierta de piernas” con la frase: “On Egin”, es decir, “que aproveche”.

La carta de una niña relatando lo ocurrido en el campamento de Bernedo

Los hechos que denuncian ahora los padres de estos niños, unidos para dar fuerza al relato de los menores sobre lo ocurrido, los conocieron cuando terminó el campamento. Fue concretamente desde el pasado 8 de agosto hasta el día 23 cuando estuvieron allí. Pagaron 375 euros por esos 15 días de estancia, por lo que creen que los organizadores del campamento debían contar con subvenciones de algún tipo.

Al bajar los niños del autobús que ponía fin a lo que para muchos fue una pesadilla, comenzaron a escuchar los relatos de éstos sobre lo ocurrido, algo que activó las alarmas. Según afirman, los monitores, que llegaban a pasearse con sus partes al descubierto en el campamento, llegaban a ducharse con los niños en duchas mixtas. También las habitaciones lo eran porque, como relata una niña en una de las cartas que trató de hacer llegar a sus padres, desde el campamento defendían que “como igual hay gente trans, para que no se sientan categorizados por chicas o chicos”.

“Me han dicho que al principio sería incómodo”, señala en la carta, de la que se hace eco El Correo, y en el que ya la niña explicaba que debían “ducharse por grupos”, indicando en mayúsculas que “las duchas son mixtas”.

Expresando que resultaba “traumático”, en la carta, compartida por su madre a los medios para impulsar su denuncia, la niña expresaba además su necesidad de encontrar respuesta a la misiva, buscando salida: “Si me quiero ir conseguiré alguna forma de contactarme. Espero que leáis la carta pronto y que me contestéis”.

Niños y niñas, con sus monitores en duchas mixtas

Tras enterarse de lo ocurrido entre la estupefacción y la indignación, los padres han demandado acciones contra los organizadores del campamento, aseverando, como recoge el citado medio, que “nadie” les advirtió “nada” de las duchas mixtas.

“Algunas de las niñas han salido traumatizadas”, ha manifestado una madre en declaraciones a El Correo, contando que alguna ha tenido que recibir apoyo psicológico, mientras otras no quieren oír hablar de un campamento de verano nunca más. Lo que se presuponía como unos días de retiro divertidos en una experiencia diferente aprovechando el verano, desde el principio comenzó a ser muy distinto para ellos.

“Otra cosa rara es que los monitores hacen como topless o como se diga en la piscina y por la cocina andan en tetas y alguna sin sujetador”, exponía una niña en la citada carta que mandaba a sus padres. “Algunos días nos ducharemos los de las dos habitaciones a la vez”, indicaba también, narrando el curso de los acontecimientos.

Los padres denuncian también un caso de “acoso sexual”

De igual modo, una madre también ha denunciado un caso de acoso sexual hacia su hija por parte de un niño, señalando que tampoco se actuó al respecto.

El campamento, en unas colonias organizadas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, solo habló de la activación de un protocolo ya a posteriori, según los progenitores, que denuncian la inacción ante lo sucedido.

Según El Correo, el Ayuntamiento de Bernedo ha confirmado que la Ertzaintza, tras ser informada, ya investiga los hechos y trata de determinar si se han cometido delitos en la actuación de los trabajadores del campamento.

Las respuestas del campamento de Bernedo a los padres

Según los padres de los niños, ante sus reclamos, desde el campamento les han contestado que no creen “en la división por género”, sino en “una educación feminista e igualitaria, que no deja fuera cuerpos e identidades”. Por eso, inciden en esa política de duchas y habitaciones mixtas, para que nadie pueda sentirse “categorizade”, tal como escriben.

“Para poder entender el funcionamiento del campamento es importante tener el conocimiento de cómo son las instalaciones: disponemos de dos habitaciones grandes y dos baños grandes con 6 duchas no individuales. Para facilitar el funcionamiento del campamento nos organizamos en los llamados grupos naturales. Estos grupos se mantienen durante todo el campamento para que les jóvenes tengan sus monitores de referencia para hacer cualquier tipo de actividad, entre ellas las duchas”, les habrían explicado, según recoge el medio El Común.

“En las habitaciones también duermen por grupos y sin separar por sexo o género como se hace en la gran mayoría de los campamentos. No creemos en la división por géneros, ya que creemos en una educación feminista e igualitaria y esta división deja fuera a varios cuerpos e identidades. Es por ello que en las duchas y en las habitaciones aplicamos la misma filosofía. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre les jóvenes y es por eso que nunca les obligamos a desnudarse. Es verdad que se les propone quitarse los bañadores una vez entran a la ducha, como medida para garantizar una mayor higiene”, continúan.

Además, respecto al acoso sexual, habrían contestado lamentando “el dolor que esto ha causado” y señalando, tal como se expone: “Estamos realmente preocupades y dispuestes a hablar en torno a lo sucedido y nuestras maneras de gestionar las diferentes situaciones. En todo caso, debemos recalcar que somos un grupo grande de gente voluntaria que funciona de manera asamblearia y, por lo tanto, necesitamos tiempo para poder tomar decisiones consensuadas y contrastadas”.

Al respecto, añaden: “Queremos hacerte saber que en el momento en el que recibimos tu mensaje activamos el protocolo del que disponemos contra las agresiones”.