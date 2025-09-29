Maitena Berrueco 29 SEP 2025 - 16:15h.

No descartan recurrir a los tribunales y recuerdan que La Rioja fue condenada por algo similar

Estudios, búsqueda de trabajo y sueldos bajos provocan ansiedad y estrés en los jóvenes

Compartir







BilbaoEsta semana, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha anunciado la incorporación de 13 psicólogos a los centros de salud de Atención Primaria para “ayudar en el bienestar emocional de las personas y tratar de prevenir trastornos de salud mental más graves”. Una propuesta que interpretan "como algo más que una idea" que parece que quieren implantar "con cierta inmediatez".

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre los profesionales de la Psicología Clínica en Euskadi que no dudarán en “demandar judicialmente”, si Salud “sigue adelante” con esta idea que tildan de “ilegal” y en la que “son los pacientes los que van a salir perdiendo, porque no van a recibir una atención especializada, ni individualizada”, denuncia la psicóloga clínica Ione Esquer.

La incorporación de psicólogos no especialistas a los centros de salud de Atención Primaria supone que personas que “solo han cursado un máster y han hecho tres o cuatro meses de prácticas en asociaciones y centros privados”, vayan a atender a pacientes que acudan con problemas de salud mental, “sin tener la formación ni competencias adecuadas para poder evaluar trastornos mentales”.

Ponen como ejemplo que si un médico generalista recién graduado no puede ejercer como pediatra o en una consulta de traumatología te debe atender un profesional especializado en ello, en una consulta de salud mental debe estar al frente un profesional especializado.

PUEDE INTERESARTE Los jóvenes con trastornos mentales usan más las redes sociales y de forma distinta a sus pares

4 meses frente a 4 años de práctica clínica

La psicóloga clínica Ione Esquer alude a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que exige que los psicólogos/as que ejercen tanto en atención primaria como en especializada deben contar con el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Así, “al igual que un médico debe hacer el MIR, los psicólogos tenemos que examinarnos del PIR”, tras lo cual pasan cuatro años “de prácticas”, en los que se forman en la práctica clínica. “Solo quienes han cumplido todo esto pueden trabajar”, puntualiza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Sociedad Vasca de Psicología Clínica coincide con Osakidetza en que hay una necesidad “evidente” de ampliar los recursos en salud mental, pero se niega a que se haga “a cualquier precio” y con “soluciones improvisadas”. Como con la incorporación de graduados universitarios con el único requisito de haber cursado un máster universitario, bajo términos como 'gestores emocionales', 'psicólogos comunitarios' o 'técnicos de bienestar emocional'.

Califican la medida de Osakidetza de “parche” y advierten de que el Servicio Riojano de Salud fue demandado y condenado en enero de 2024 por el mismo motivo, el incumplimiento de Ley sobre la titulación requerida a los psicólogos en atención primaria.