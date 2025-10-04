Redacción Euskadi 04 OCT 2025 - 19:06h.

El agresor se saltó la orden de alejamiento que tenía respecto a la víctima, a quien le hizo un mataleón

Los agentes averiguaron que el varón de 36 años había accedido por una ventana y opuso resistencia al arresto

San SebastiánUn hombre fue detenido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 2 de octubre acusado de un presunto delito de agresión a su expareja en el ámbito de la violencia de género. Así como allanamiento de morada, pues escaló para colarse en su casa.

Según pudieron averiguar los agentes de la Ertzaintza, el varón de 36 años utilizó la fachada del edificio para acceder al domicilio por una pequeña ventana. En contra de la voluntad de la víctima, con la que tenía una orden de alejamiento.

No obstante, se la saltó para ir a su vivienda ubicada en el barrio de Amara de la capital guipuzcoana. De madrugada, entró en ella y atacó a la mujer con la técnica del mataleón, que casi le causa el desmayo. También la había retenido a la fuerza.

Oculto en un baúl y se resistió al arresto

Los policías recibieron el aviso de un posible robo, pero la realidad que descubrieron después fue ese caso de violencia machista que la víctima puso en conocimiento de los actuantes. Cuando llegaron a su casa, trataron de localizar al agresor.

Se había ocultado en el interior de un baúl, del que lo tuvieron que sacar para la detención, a la que se resistió fuertemente. La Ertzaintza comprobó que ya en otra ocasión había quebrantado la orden de no acercarse a la mujer (aunque con su consentimiento).

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado encargado de estas causas decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.