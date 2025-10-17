Claudia Barraso 17 OCT 2025 - 16:47h.

La policía continúa investigando el asesinato de Zarautz: esta vez sospechan que podrían tratarse de un caso de violencia machista

La mujer de 53 años de Zarautz murió por asfixia: no hay relación afectiva entre detenido y víctima

El pasado miércoles, la policía vasca recibió el aviso de que una mujer, de 53 años, había sido asesinada. Un hombre de 47 años fue detenido como presunto autor del crimen. Aunque las primeras hipótesis apuntaban a que el detenido y la víctima carecían de relación afectiva, la Ertzaintza ya investiga el hecho como un caso de violencia machista.

Los vecinos de la localidad vasca de Zarautz siguen consternados por la triste noticia. Muchos de ellos apuntan que ambos, detenido y víctima, eran drogodependientes. El alcalde Xabiert Txurruka condenó profundamente lo ocurrido, “rechazando rotundamente todas las violencias machistas que sufren las mujeres”.

A esta protesta se unían muchas otras como la de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. “Debemos alzar la voz, con más fuerza que nunca, para reiterar que la violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestra sociedad ni en ningún lugar del mundo. Seguiremos trabajando sin descanso hasta erradicarla por completo".

Los agentes vascos continúan investigando lo sucedido para aclarar cómo se desarrolló el crimen y las causas de la muerte de la mujer. Para ello, el Instituto Vasco de Medicina legal realiza la autopsia de la fallecida. Con esta muerte, es la cuarta en total que se registra en el territorio en lo que va de año.

El detenido fue trasladado nuevamente al lugar de los hechos

Además, algunos medios locales como ‘Orain’ han informado de que la policía vasca trasladaba al detenido hasta el domicilio donde la mujer fue asesinada para continuar con la investigación. El hombre aparecía en las imágenes acompañado de dos agentes y tapado con una manta roja que le cubría el rostro y media parte del cuerpo con el objetivo de que no pueda ser reconocido.

Por el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre el caso. En un primer momento descartaron con firmeza que se pudiese tratar de un caso de violencia machista. Sin embargo, al comenzar a estudiar con más detenimiento este asesinato y acercarse cada vez más a los hechos, han vuelto a abrir la posibilidad de que la víctima hubiese mantenido una relación amorosa con su asesino. Todo a estas horas siguen siendo hipótesis, pero con cada actualización o nuevos indicios, las autoridades ofrecen novedades.