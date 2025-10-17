Redacción Euskadi 17 OCT 2025 - 12:41h.

Los dos docentes dan clase en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Leioa

La EHU prescinde del profesor denunciado por mensajes machistas: “Soy yo el que se larga"

BilbaoDos profesores de la universidad pública vasca han sido señalados por algunos alumnos por publicar mensajes, que consideran homófobos y transfóbicos, en sus redes sociales, a raíz de salir a la luz lo que, presuntamente, ocurría en los campamentos de Bernedo. Por cierto, que las denuncias interpuestas ante la Ertzaintza por presuntas agresiones sexuales y delitos contra la libertad sexual, en el marco de estos campamentos, ya rondan la veintena

La Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) analiza los comentarios de los docentes y las quejas presentadas por estos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. No es la primera vez que estudiantes denuncian a docentes por sus mensajes publicados en sus redes sociales.

Varios carteles con capturas de las publicaciones de estos profesores, en sus redes sociales, sobre todo, en la plataforma X, han sido colocados esta semana en la facultad de Comunicación del campus vizcaíno de Leioa para denunciar, lo que el alumnado, considera discurso de odio y ataque al colectivo LGTBIQ+.

El contenido de alguno de esos mensajes es el siguiente: “No sabía que implicaran a los curas en el campamento trans neoliberal yanki de #Bernedo. Ya todos se han vuelto trans. Es orden de la UE, adoctrinamiento en el transgenerismo para acabar con el feminismo. El próximo año lo impone Von der Leyen”. “Lo de Bernedo es queer, no es LGTB”, o comentarios en los que apunta a que detrás del movimiento queer hay “financiación opaca”.

El profesor, a gritos

El grupo feminista de estudiantes del campus de Leioa, Eiki, responsable de la colocación de esos carteles para “denunciar mensajes tránsfobos de dos profesores en sus redes sociales”, explican que han visto “amenazada su integridad física” cuando “uno de esos profesores se ha acercado gritando 'sois unos pederastas y fascistas'”.

La polémica en el campus se ha desatado tras los comentarios vertidos en redes por dos profesores en relación con el escándalo de los campamentos de Bernedo, que suma ya 19 denuncias ante la Ertzaintza por supuestas agresiones sexuales y delitos contra la libertad sexual, además de tres quejas en Emakunde.

Profesores, en el punto de mira

No es la primera vez, que los alumnos denuncian a profesores universitarios por sus comentarios en redes. En febrero de este mismo año, estudiantes de la EHU denunciaron los mensajes “racistas, franquistas y LGTBfóbicos” lanzados, presuntamente, por un profesor de la Facultad de Farmacia, en el Campus de Álava, y exigían su expulsión definitiva. El docente señalado negó desde un primer momento ser el autor de comentarios del tipo “hay que ilegalizar la bollería ya” y denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de un delito de suplantación de identidad. Durante varias semanas permaneció apartado, pero a principios de marzo volvió a dar clase.

Un desenlace bien distinto tuvo el caso del profesor de Derecho del campus de Leioa (Vizcaya), al que sus publicaciones en redes terminaron costándole el puesto, después de que los alumnos denunciaran sus mensajes “machistas y homófobos”: "Mujeres partidarias del aborto que excluís al padre y menospreciáis la vida, hijas de puta, ¿ya habéis fregado como os ordené el otro día? Como vea alguna mancha en algún plato o vaso, vais a ver lo que es bueno… Condenad el crimen y parid, cabronas. Viva España, marranas." Estas publicaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de un delito de odio.