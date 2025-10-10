Redacción Euskadi 10 OCT 2025 - 12:00h.

Admite que el 'udaleku' nunca ha estado registrado y "no sabemos dónde hemos cometido el fallo"

Las cartas de los niños del campamento de Bernedo: “Las monitoras hacen toples y por la cocina alguna anda sin sujetador”

Vitoria-GasteizLos campamentos de Bernedo, que acumulan 17 denuncias por posible violencia sexual, se organizaban desde hace décadas sin estar registrados en ningún sitio. Ni las diputaciones forales ni el Gobierno vasco tenían inscrita esta actividad, sobre la que ya existía al menos la queja de una madre, hace seis años, y una denuncia en trámite desde enero de 2025. Sin embargo, Álava no sabía nada hasta que recibió la primera queja, relacionada con lo que allí ocurría, tan solo unos días antes de estallar el escándalo. Fue una madre la que denunció, primero por correo electrónico, “las actuaciones inadecuadas” en el campamento y después, a través de una llamada de teléfono.

El goteo de denuncias en torno a los campamentos de verano de Bernedo continúa y esta semana, el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha confirmado que son ya 17 las denuncias interpuestas por posible violencia sexual. El escándalo es de tal magnitud que las instituciones implicadas, ejecutivo autonómico y las tres diputaciones vascas, tratan ahora de desenredar una madeja de quejas, inacción y falta de comunicación entre administraciones.

La Diputación Foral de Álava admite ahora que, pese a llevar casi 50 años organizándose estos campamentos en la localidad alavesa de Bernedo, la entidad organizadora Euskal Udalekuak nunca registró la actividad, por lo que se estudia si han cometido una infracción administrativa que pueda ser sancionable. Tampoco las otras diputaciones ni el Gobierno Vasco tenían registrada esta actividad.

Por correo y por teléfono

La responsable foral de Cultura y Juventud, Ana del Val, detalló que Álava recibió la primera queja del ‘udaleku’, 10 días antes de estallar el escándalo. Una madre remitió un correo electrónico sobre "actuaciones inadecuadas" en el campamento y se le recomendó dirigirse a los organizadores de los campamentos, ya que se trataba de una actividad privada. Al día siguiente, la misma madre llamó por teléfono y se le aconsejó poner una denuncia ante la Ertzaintza.

Álava dice que no sabía nada hasta ahora, sin embargo, la Diputación Foral de Bizkaia admite que ya hace seis años una madre se dirigió a ellos, en relación con estos campamentos. Fue en 2019, pero no hicieron nada, salvo aconsejar a esta mujer que elevara la queja al Gobierno Vasco, ya que "la normativa de colonias y campamentos la lleva Gobierno vasco a través de su dirección de juventud".

Por su parte, Gipuzkoa conocía el tema desde el pasado enero por una denuncia, que actualmente está en trámite, con la participación de menores tutelados. El caso ha sacado los colores a las instituciones vascas por la falta de coordinación, “no sabemos dónde hemos cometido el fallo”.

Además de analizar los “errores” que se han cometido en este asunto, Euskadi quiere evitar que algo así vuelva a ocurrir. Por eso, el Gobierno vasco y las tres diputaciones han puesto en marcha una mesa de “coordinación” para establecer protocolos preventivos y tener capacidad de reacción.

Cuando el pasado 27 de septiembre se hizo público lo que supuestamente ocurría en los campamentos de Bernedo, la Diputación alavesa mantuvo un primer encuentro con familias de las tres provincias vascas y dos días más tarde, se solicitó a Sarrea Euskal Udalekuak que aportara “toda la documentación relacionada con la actividad”. No obtuvieron respuesta y el 6 de octubre volvieron a reclamar a los organizadores dicha información. De nuevo sin éxito.