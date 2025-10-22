Sigue la búsqueda de Vanesa, la menor de 14 años desaparecida hace dos meses en Vizcaya

Redacción Euskadi 22 OCT 2025 - 12:03h.

Se le perdió la pista en Maruri-Jatabe el 26 de agosto, necesita medicación

Más de un año de la desaparición de Cristina Denisa en Barakaldo

BilbaoA punto de cumplirse dos meses de la desaparición de Vanesa, se sigue sin tener noticias del paradero de esta menor de 14 años a la que se le perdió la pista el pasado verano. El 26 de agosto es el último día en el que se vio a la niña en el municipio vizcaíno de Maruri-Jatabe y desde entonces, nada.

Su búsqueda, infructuosa hasta la fecha, se mantiene activa recordando que Vanesa D, tiene 14 años, pelo negro y ojos marrones. Con 1.55 metros de estatura, la desaparecida es de constitución delgada y las autoridades advierten de la importancia de localizarla, porque precisa medicación.

En la página de la Ertzaintza sobre personas desaparecidas, se informa de que se desconoce la vestimenta que llevaba el día que desapareció

Vanesa no es la única menor que se encuentra en paradero desconocido en Euskadi. La Ertzaintza busca desde hace más de un año a Cristina Denisa Horvath Dumitru, una menor de 15 años, que desapareció en la localidad de Barakaldo (Vizcaya). El rastro de la adolescente se perdió el 7 de octubre de 2024 y desde entonces no hay noticias sobre su paradero.

La joven tenía 15 años en el momento de su desaparición, ahora tendría 16. Denisa mide 1,55 metros, pesa 63 kilos, tiene el pelo liso y largo, de color rubio, y los ojos castaños. Presenta una complexión física normal. La vestimenta que tenía la joven en el momento de su desaparición eran unos pantalones de color azul, jersey y chaleco de color negro, así como unas zapatillas negra de la marca Puma.

Distintos finales

Mucho menos tiempo ha transcurrido desde que se le perdiera la pista este pasado martes a un hombre de 86 años, en Vizcaya, hasta el triste desenlace de su desaparición. En las últimas horas, los servicios de emergencias lo han localizado sin vida, en la zona donde se le buscaba, cerca de su domicilio, en Arrieta. Desde Vost Euskadi han confirmado su hallazgo y fallecimiento.

Un final bien distinto al de la joven de 17 años cuya desaparición en Irun había sido denunciada ante la Ertzaintza este mismo domingo. Se sospechaba que Adriana pudiera encontrarse en algún lugar de Francia. Finalmente, en las últimas horas, la menor ha sido localizada y se encuentra en buen estado.