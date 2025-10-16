Gonzalo Barquilla 16 OCT 2025 - 18:27h.

Cristina Denisa Horvath Dumitru, una menor de 15 años, desapareció hace ya más de un año en la localidad de Barakaldo

Cristina Denisa Horvath Dumitru, una menor residente en Euskadi, desapareció hace ya más de un año en la localidad de Barakaldo, en Vizcaya. El rastro de la adolescente se perdió el 7 de octubre de 2024 y desde entonces no hay noticias sobre su paradero.

La joven tenía 15 años en el momento de su desaparición, ahora tendría 16. Denisa, según la descripción facilitada por las autoridades, mide 1,55 metros, pesa 63 kilos, tiene el pelo liso y largo, de color rubio, y los ojos castaños. Presenta una complexión física normal.

La vestimenta que tenía la joven en el momento de su desaparición eran unos pantalones de color azul, jersey y chaleco de color negro, así como unas zapatillas negra de la marca Puma.

La menor podría estar en Barakaldo o en otro lugar de Vizcaya

Se desconcen las circunstancias en las que se perdió la vista de la adolescente y el punto en el que fue vista por última vez. No se descarta que se trate de una fuga u otro suceso. La Ertzaintza, eso sí, indica en la alerta de búsqueda vigente que su posible localización sigue siendo Barakaldo. Se pide atención en este municipio, así como en toda Vizcaya y el resto de Euskadi.

La colaboración ciudadana puede ayudar a cerrar casos

SOS Desaparecidos también mantiene vigente un aviso. En caso de contar con información sobre esta u otra desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos