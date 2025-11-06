Redacción Euskadi 06 NOV 2025 - 12:33h.

Josu Álvarez, increpado por quienes protestaban contra Desokupa, pidió ayuda a la Ertzaintza

BilbaoLa intrahistoria de la desocupación frustrada esta misma semana en Bilbao tiene como insólitos protagonistas a la empresa Desokupa y a un exmiembro de ETA. Una alianza inverosímil que acabó con este último pidiendo ayuda a la Ertzaintza y con estos "especialistas en recuperar tu vivienda okupada de forma rápida y efectiva" saliendo escoltados por los agentes policiales. Una vecina de Bermeo recupera su casa tras dos años ocupada.

A principios de esta semana, el lunes 3, cuatro miembros de la empresa Horus Desokupa abandonaban la calle Mena del barrio bilbaíno de San Francisco, presionados por la movilización ciudadana y escoltados por la Ertzaintza. Sin lograr su objetivo, desalojar la vivienda del propietario que les había contratado.

Hasta ahora, se sabía cómo se habían marchado, pero no el modo en el que Desokupa había llegado hasta el corazón de Bilbao. Pues bien, al parecer y según publica El Correo, el dueño del piso es Josu Álvarez, un ex miembro de ETA condenado por pertenencia a organización terrorista, hace casi dos décadas, por ayudar a huir a Francia a otros etarras.

"Nazis" en el barrio

Álvarez habría contratado el lunes a Horus Desokupa para desalojar a sus inquilinos. Los cuatro integrantes de esta empresa, que se autodefine como especialista en desocupación legal en España, acudieron a la bilbaína calle Mena con sus cabezas rapadas, vestidos de negro, con chalecos de protección y luciendo banderas de España.

Se apostaron en el portal y su presencia no pasó desapercibida. Cerca de un centenar de personas se movilizaron para evitar el desalojo y se vivieron momentos de tensión, en los que los allí congregados increparon al dueño del piso y exmiembro de ETA por llevar “nazis” al barrio. Según la publicación vasca, la situación llegó a un punto en el que Josu Álvarez pidió ayuda a la Ertzaintza porque se sentía amenazado.

Finalmente, las patrullas de la Policía Vasca desplazadas al lugar tuvieron que escoltar a los cuatro miembros de Desokupa que abandonaron Bilbao entre silbidos y gritos de “A casa” y “Fuera”.