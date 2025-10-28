La propietaria asegura que la mujer que ocupa su piso explota su estatus de vulnerabilidad para evitar pagar

Asegura que está en situación de vulnerabilidad, pero la realidad es que trabaja desde la casa que lleva okupando desde hace meses. Soledad, la dueña del piso, no puede más y asegura que su inquiokupa dice no tener dinero, pero cuida a una señora mayor, vende ropa por internet e incluso tiene su propio negocio de tarot a través de redes sociales. Además, vive con sus dos hijos mayores, que ambos trabajan, pero tras haberla llevado a juicio en varias ocasiones le conceden prórrogas por esa supuesta vulnerabilidad, situación que ella aprovecha.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Soledad, casera de la influencer inquiokupa, quien explica cómo empezó todo: "Desde el año pasado alquilé esa vivienda a una pareja, pero en septiembre discutieron y ella obligó al chico a marcharse de la casa. Ahí empezó toda la tragedia. Íbamos a ir a juicio en marzo, pero ha solicitado la vulnerabilidad y se la han dado, y ahí empezó mi calvario".

Inquiokupa: "No pago porque estoy en una situación muy vulnerable"

"Esta señora es una profesional de la inquiokupación y de pedir las ayudas de vulnerabilidad. Ella se ampara en ese estatus de vulnerabilidad, además trabaja en negro cuidando personas. Mi inquiokupa me arruina mientras hace de tarotista en redes", añade Soledad sobre su inquiokupa.

El programa también ha podido hablar con la inquiokupa: "No pago porque estoy en una situación muy vulnerable. Claro que tiro el tarot, salgo vendiendo zapatos que no son míos, pero yo no gano dinero tirando el tarot ni a través de los zapatos. Claro que es su casa, pero eso no le da derecho a cada vez que viene darme una patada en la puerta o ponerme pegamento en la cerradura".