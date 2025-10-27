Miedo por un asesino en serie en libertad: "Si le vemos, nos cambiamos de acera”

Joaquín Ferrándiz, primer asesino en serie de España, sigue acosando a mujeres en un pueblo de Guipúzcoa
Extreman la vigilancia sobre un asesino en serie que salió de la cárcel y vive en Andoain, Guipúzcoa
Joaquín Ferrándiz salió de la cárcel en 2023 prometiendo que iba a empezar una nueva vida, alejado de lo que le había llevado a pasar 25 años en prisión. Es considerado el primer asesino en serie de España: violó y mató a cinco mujeres hasta que la Guardia Civil lo arrestó en 1998. Vigilaba a sus víctimas, las seguía, les pinchaba las ruedas del coche y luego se ofrecía a llevarlas a casa.
Su primer destino tras salir de prisión fue un caserío en Irún, pero meses después se mudó a Andoáin, donde encontró trabajo. Sin embargo, recientemente se han vuelto a producir señales de alerta sobre su comportamiento. Tiene una orden de alejamiento de su compañera de piso, quien lo denunció por acoso. Además, ha sido localizado por la Ertzaintza aparcado cerca de locales de ocio nocturno, exactamente igual que antes de su detención en 1998. Los vecinos de Andoáin aseguran estar asustados por si no está realmente rehabilitado y vuelve a actuar.
Vecina de Andoáin: "No sabíamos quién era, para nada"
‘El programa de Ana Rosa’ ha podido hablar con Toñi, una vecina de Andoáin, quien asegura que al principio no sabían quién era Joaquín Ferrándiz: “No sabíamos quién era, para nada. Ahora ya sí, te metes a mirar quién es y dices: ‘¿Quién tenemos aquí? Un asesino’. Este pueblo es muy tranquilo, puedes escuchar peleas de la juventud, pero lo que es eso de asesinos, nunca lo habíamos visto por aquí”.
Explica que la gran preocupación del pueblo era saber cómo era, y que por fin han conseguido una fotografía de él: “Tengo una nieta y a mí me da miedo que, sin saber qué cara tenía… ahora ya sí, porque tenemos una foto. Pero yo he estado todo el fin de semana con mucha preocupación. Dicen que la Ertzaintza lo tiene vigilado, pero si lo vemos, nos vamos por otra acera y más tranquilas”.