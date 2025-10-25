Redacción Euskadi 25 OCT 2025 - 20:19h.

Joaquín Ferrándiz Ventura violó y mató a cinco mujeres en varias localidades de Castellón en los años 90

El conocido como 'asesino del círculo' fue condenado a 69 años de cárcel, aunque solo cumplió el máximo de 25

San SebastiánEl considerado el primer asesino en serie de España, que salió de la cárcel en el verano del 2023, vive en Andoain (Guipúzcoa) actualmente. Por lo que la Ertzaintza ha extremado la vigilancia sobre él, por su historial delictivo, aunque ya cumplió su condena.

Según ha publicado el 'Diario Vasco', Joaquín Ferrándiz Ventura fue identificado recientemente por la policía vasca en un control rutinario. Circulaba con su coche por la carretera N-634 a la altura de Usurbil. Lleva una vida aparentemente normal en el País Vasco.

No ha regresado a su localidad natal ni a la provincia de Castellón, donde cometió hasta cinco crímenes. Violó y mató a mujeres en varios municipios allá por los años 90. El testimonio de una última víctima que sí logró escapar de sus garras resultó clave para su arresto.

El 'asesino del círculo'

Las autoridades, con ayuda incluso del FBI, consiguieron dar con él después de trazar un círculo en el mapa de los puntos en los que había actuado hasta ese momento. De ahí que, popularmente, después se le conociera como el 'asesino del círculo'.

Fue condenado a 69 años de encarcelamiento por los hechos que se declararon probados, aunque solo estuvo entre barrotes 25 años, que era la pena máxima que marcaba la ley por aquella época. Entonces no existía la prisión permanente revisable, como ahora.

Cuando abandonó el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, un equipo del programa 'Código 10' de Cuatro le pudo entrevistar brevemente. En sus primeras palabras ya como hombre en libertad dijo que no iba a "volver nunca a Castellón, por respeto a las víctimas".

"Me voy al extranjero para no molestar a nadie y rehacer mi vida", aseguró. Sin embargo, de momento está residiendo en Guipúzcoa. El 'Diario Vasco' relata que inicialmente fijó su domicilio en Irún, aunque luego se mudó a Andoain.