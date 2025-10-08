Nuria Morán 08 OCT 2025 - 12:48h.

El asesino en serie Antonio Gali Balaguer se ha mudado a la pequeña aldea de Ourense de San Pedro, donde sus vecinos están aterrorizados

Exclusiva | El asesino en serie Antonio Gali se muda a una aldea de Ourense: "Ya no soy peligroso"

Compartir







Poco después de conocerse que el asesino en serie Antonio Gali Balaguer se ha instalado en la aldea gallega de San Pedro, en Ourense, 'El Programa de Ana Rosa' conseguía hablar con él.

Aunque le echa la culpa a la prensa de la alarma social que se ha generado y aseguraba no ser peligroso, los vecinos de esta tranquila aldea viven aterrorizados al tener entre sus vecinos al asesino de tres personas.

Ahora, un equipo de nuestro programa se ha desplazado hasta allí para hablar con su alcaldesa, que ha subrayado la preocupación que existe entre todos las personas que viven allí. "No podemos estar tranquilos porque es una situación rarísima, difícil y preocupante", ha comenzado.

La mayor preocupación de los vecinos es que este asesino vuelva a actuar: "Yo creo en el sistema y sabemos que ha cumplido la condena, pero hay estudios fundamentados en los que se habla de que en este perfil determinado, la posibilidad de reincidencia es mayor del 20%", nos ha contado.

Exclusiva | El asesino en serie Antonio Gali Balaguer: "Con la prensa no hablo porque me hicieron mucho daño.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En 1982, Antonio Gali Balaguer mató de 17 hachazos en la cabeza al marido de su amante en La Zaida (Zaragoza). Solo dos años después, sin que todavía se descubriera su primer asesinato, allá por el mes de agosto de 1984, mató a una amiga de su hija, de once años, en plenas fiestas de La Cartuja. Le ahogó en la bañera una vez que se negó a callar cómo había abusado sexualmente de ella. Pero solo cumplió un tercio de los 60 años de prisión a los que le condenó la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Quedó en libertad, pero volvió a ingresar en la cárcel por tráfico de drogas y solo 20 días después de su puesta en libertad volvió a matar. La madrugada del 21 de noviembre de 2005 asfixió a una prostituta y la dejó tirada en la cuneta de una carretera cercana a Maside, en Ourense.