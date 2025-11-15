Redacción Euskadi 15 NOV 2025 - 03:00h.

Más de 50.000 personas verán en San Mamés el partido amistoso este sábado a las 20.30 horas

BilbaoEste sábado 15 de noviembre, el campo de San Mamés, en Bilbao, acoge el encuentro amistoso entre la selección vasca de fútbol y la de Palestina. Se trata de la primera vez que la selección Palestina juega en Europa, pero no la última, ya que el próximo martes 18, lo hará a partir de las 18.30 horas contra Cataluña en el estadio olímpico Lluís Companys.

Palestina jugará contra la Euskal Selekzioa este sábado a partir de las 20.30 horas, en el que se espera que sea un día festivo y reivindicativo. La Catedral registrará un lleno histórico con más de 51.000 entradas vendidas, de las 53.000 con las que cuenta San Mamés. En encuentro será dirigido por el vizcaíno Jon Ander González.

Fuera del terreno de juego, durante todo el sábado, se han convocado movilizaciones en favor del pueblo palestino, por parte de diferentes organizaciones sociales. Se pretende denunciar el genocidio perpetrado por el Estado de Israel y reclamar el derecho del pueblo palestino a decidir libremente sobre su futuro.

Lío de banderas

La anécdota del encuentro se ha producido esta misma semana, cuando durante la promoción de los amistosos frente a la Euskal Selekzioa y la selección catalana, la Federación de Fútbol Palestina incluía en sus redes sociales la bandera de España para identificar a las dos selecciones. El aluvión de críticas les hacía rectificar y sustituir la enseña española por la ikurriña y la senyera.

Al margen de este lío de banderas, lo que estaba llamado a ser un día de solidaridad con Palestina, con buen ambiente, en las últimas horas se ha visto salpicado por la polémica. El amistoso en San Mames estará acompañado de una amplia agenda de actos extradeportivos, con dos manifestaciones y actividades culturales desde primera hora del sábado.

A la marcha que saldrá del Teatro Arriaga a las 17.30 horas, promovida por ‘Gernika-Palestina’ junto a la entidad soberanista Gure Esku y la plataforma por la oficialidad de las selecciones vascas Gu ere bai. Se sumará otra convocatoria alternativa organizada por ‘Palestinarekin Elkartasuna’, una hora más tarde, desde El Arenal, y que cuenta con el apoyo de colectivos como Herri Norte, Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Indar Gorri, Iraultza 1921, Bultzada Txuriurdina e Indar Baskonia.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, alertaba esta semana sobre el riesgo de disturbios vinculados a esta última movilización, alegando que no había sido comunicada. Un extremo que ha sido desmentido desde 'Palestinarekin Elkartasuna': “Hace un mes informamos de nuestra kalejiras y en ese momento ante dificultad de organización se denegó, pero esta semana la hemos vuelto a hacer y la Ertzaintza la ha autorizado sin problemas”, han explicado. Consideran que “grave” que Bingen Zupiria “se dedique a difundir esta mentira en los medios” y lo califican de “intento de criminalización”.

Los organizadores de la marcha insisten en que “queremos que el partido sea un día de reivindicación y celebración” y piden al Gobierno Vasco “que se deje de provocaciones”, ya que “resulta contradictorio que diga que el partido quiere que transcurra con normalidad y sin incidentes, y al mismo tiempo, aumente la tensión en los días previos”.