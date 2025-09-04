Los concentrados cargaron contra la presencia del equipo Israel-Premier-Tech: la organización de la Vuelta suspendió el final de la etapa por seguridad

Bombas de humo, el último arma con el que el ejército israelí intenta acabar con los habitantes de la Franja de Gaza: "Se cuelan en las casas"

Una protesta multitudinaria contra Israel por su masacre en la Franja de Gaza acabó protagonizando en Bilbao la undécima etapa de la Vuelta a España, donde los manifestantes congregados lograron que el final de la prueba, disputada este miércoles 3 de septiembre, fuese suspendida a falta de tres kilómetros.

La protesta, –que derivó en momentos de tensión, entre empujones, banderas palestinas que ondearon rozando a los corredores, hasta cuatro policías heridos y tres detenidos que ya han quedado en libertad–, no fue organizada al azar. En el lugar, precisamente, muchos se estaban concentrados para cargar contra la presencia del equipo Israel-Premier-Tech entre el elenco de los clubes participantes en la Vuelta; una circunstancia desde la cual visibilizar su protesta y hacerla resonar con aún más fuerza.

Tensión en la Vuelta a España en Bilbao

A escasos metros del pelotón, grupos de manifestantes propalestina trataron de cortar el paso a los corredores, lo que convirtió el último tramo de la undécima etapa, con meta en Bilbao, en un escenario caótico.

Allí, antes de la bandera de cuadros, una marea de banderas palestinas ondeaban esperando la llegadade los ciclistas. Con los concentrados clamando que el equipo Israel-Premier-Tech no corra la vuelta, la situación terminó escalando hasta el punto en que la Ertzaintza tuvo que intervenir entre silbidos.

“¡Lo que se ha hecho aquí se debería hacer en todos los sitios, protestando en contra de un genocida y de un criminal como Netanyahu!”, exclamaba posteriormente uno de los protestantes ante una de nuestras cámaras, mientras otro ciudadano, contrario a boicotear así la prueba ciclista, le recriminaba: “¡Es una vergüenza lo que habéis hecho!”

La etapa, suspendida por las protestas contra Israel

En medio de la tensión, la decisión de la organización antes de que ocurriera una tragedia fue la suspensión del final de la etapa a tres kilómetros de la llegada por seguridad.

Mientras algunos han mostrado satisfacción con la protesta, para distintos amantes del ciclismo, no poder ver a Jonas Vingegaard, actual líder de la Vuelta a España, y el resto de corredores, es indignante.

“Nos han castigado sin poder disfrutar de este momento”, señalaba una ciudadana.

Tras todo lo ocurrido, por su parte, el director técnico de La Vuelta ha insinuado que el equipo de Israel debería retirarse por el bien de todos.

Tres detenidos en las protestas, en libertad

Tras lo ocurrido, tres personas que resultaron detenidas por los incidentes registrados han quedado en libertad, a la espera de ser citados ante el juez, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Según el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, de los incidentes que se registraron al término de la etapa el primero de ellos se produjo en la subida a Enekuri, cuando un grupo de personas hizo parar la marcha neutralizada.

Posteriormente, en Morga, la brigada móvil tuvo que retirar de la carretera dos fardos de paja, mientras otro altercado más tuvo lugar en la subida al Vivero, en la que un grupo de personas desplegó una pancarta "poniendo en riesgo la seguridad de los ciclistas que iban en cabeza del pelotón".

Además, otro incidente más se registró al primer paso del pelotón por la Gran Vía de Bilbao, cuando varias personas "reventaron las vallas de protección e irrumpieron en lo que tenía que haber sido el camino de la carrera".

Como consecuencia de los estos incidentes, la Erzaintza identificó a cinco personas y otras tres (ya en libertad a la espera de ser citados ante el juez) fueron detenidas, mientras que cuatro ertzainas sufrieron lesiones.