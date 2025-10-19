La historia de Conchi y los avances de la investigación española en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Una nueva estrategia terapéutica mejora los resultados en pacientes con cáncer de mama precoz de alto riesgo

Este domingo 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Cada año se diagnostican en España 37.000 nuevos casos de este tipo de cáncer. Una de cada ocho mujeres lo tendrá a lo largo de su vida.

Aunque la incidencia ha aumentado en las últimas dos décadas y cada vez en personas más jóvenes, la buena noticia es que, también, aumenta la supervivencia. Un 85% de las pacientes superan este cáncer y si se diagnostica de forma temprana, hasta un 95%.

El tratamiento de Conchi y su situación cinco años después de su diagnostico

Un claro ejemplo es del Conchi. Hace cinco años, su vida dio un giro inesperado. Un diagnóstico cambió todo: cáncer de mama en estadio III. “Fue como un tsunami de emociones”, recuerda. “El tema de la quimio, la radioterapia, las operaciones… todo eso te destroza”. Con miedo, pero también con determinación, Conchi enfrentó una de las etapas más duras de su vida. “Pensaba: madre mía, ¿no voy a poder ver a mi hija? ¿A mi familia, a mis amigos? Dices: me quiero curar, me quiero curar. Coges fuerza y tiras para adelante”.

Su caso marcó un antes y un después. Conchi fue la primera paciente en España con un tumor en estadio III en recibir tratamiento con Abemaciclib, un fármaco desarrollado por investigadores españoles en un centro de investigación de Alcobendas, Madrid. Su tumor era de tipo luminal, sensible a la terapia hormonal, y el tratamiento con Abemaciclib —combinado con terapia hormonal durante dos años— ha mostrado resultados esperanzadores.

Los estudios más recientes revelan que tratar a pacientes de alto riesgo con este fármaco reduce de manera significativa la probabilidad de metástasis. Además, los datos comienzan a reflejar un impacto positivo en la supervivencia global, un avance modesto aún, pero crucial para miles de pacientes.

El éxito de Conchi y los resultados clínicos de este tratamiento no solo representan una victoria individual, sino un reflejo del esfuerzo de la comunidad científica española. “Estamos viendo cómo la investigación nacional puede ofrecer alternativas reales y efectivas frente a uno de los cánceres más frecuentes entre las mujeres”, explica César Rodríguez, oncólogo médico en el Hospital Universitario de Salamanca, a 'Informativos Telecinco'.

Mientras tanto, en Navarra, otro grupo de científicos trabaja en una línea distinta pero igualmente prometedora. En modelos animales, han descubierto una nueva vía de tratamiento para el cáncer de mama triple negativo, una de las variantes más agresivas y difíciles de tratar, que representa alrededor del 15% de los casos.

Cinco años después de su diagnóstico, Conchi ha compartido su historia personal con 'Informativos Telecinco'. Su historia es la de muchas mujeres que, entre el miedo y la esperanza, luchan por recuperar su vida. Pero también es la historia de una ciencia que avanza firme hacia un futuro donde el cáncer de mama deje de ser sinónimo de miedo.