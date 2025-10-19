Marisa Arellano 19 OCT 2025 - 19:51h.

Ocho mujeres recorren juntas las Serra de Tramuntana, en Mallorca, en un viaje físico y emocional

El documental se emitirá este lunes en el Congreso

Una voz coral, diversa en su intimidad, para llevar a la sociedad la realidad del cáncer de mama. Un punto de vista único y sincero de estas ocho mujeres, que comparten enfermedad, desde momentos y vidas muy diferentes, que logran entenderse prácticamente sin hablar. Y nos dan lecciones. “El cáncer es una enfermedad muy dura, no es rosa, es de color marrón caca”, nos dice Leyre. Quien también se pregunta cuánto de la cantidad de dinero que se recauda en tantas campañas va, finalmente, a la investigación.

Una investigación de la que depende Isabel. “Mientras haya tratamiento, hay esperanza”, asegura. Diez años después de habérsele diagnosticado cáncer de mama, “el monstruo se despertó” y estaba en los ovarios. Ana, embarazada de seis meses cuando se lo diagnosticaron, habla de la incongruencia de albergar la muerte y la vida en un mismo cuerpo.

Todas han tenido que recorrer un camino que las ha hecho diferentes, un viaje introspectivo que, de manera muy generosa, han mostrado a los demás a través de este documental, donde también caminan, por la Serra de Tramuntana, en Mallorca. Solo hay que cogerlas de la mano, escucharlas y dejarse llevar, para comprender un poco más sobre el cáncer de mama. Una enfermedad que afecta a una de cada ocho mujeres. Su desnudez emocional, nos pone ante el espejo como sociedad, pero, sobre todo, es aliento y ayuda para todas las mujeres que tienen, han tenido o tendrán cáncer de mama.