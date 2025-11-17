Maitena Berrueco 17 NOV 2025 - 12:40h.

En Halloween medio centenar de alumnos se citaron frente al domicilio de la profesora

Una profesora de Cataluña, acosada por sus alumnos de la ESO: la amenazaron con violarla

Compartir







BilbaoOcho años consecutivos llevaría la profesora de un instituto de Plentzia, sufriendo el acoso de algunos de sus alumnos durante la noche de Halloween. Los insultos, el lanzamiento de huevos y limones contra su vivienda se habían convertido en una especie de 'costumbre' cada 31 de octubre. Hasta que este año, la docente ha dicho basta, y ha denunciado el acoso y las agresiones a las que se está viendo sometida. Al parecer, ella no habría sido la primera víctima de este acoso, sino una familia de Gorliz, "la profesora empezó a recibir este tipo de acoso, cuando salió en defensa de esta familia de discapacitados", detalla el consejo escolar.

La Fiscalía de Menores investiga el acoso reiterado de algunos alumnos a una profesora del instituto Uribe-Kosta de Plentzia. Mientras tanto, el centro escolar ha decidido suspender el viaje de estudios de los alumnos de 4º de la ESO. Un castigo que motivó la convocatoria de una protesta estudiantil para este lunes por la mañana, si bien finalmente han optado por suspenderla, ya que el instituto les ha explicado que en esa convocatoria no se habían seguido las vías adecuadas.

Tras reunirse los delegados de las diferentes clases han dado lectura a un comunicado en el que han expresado el apoyo de "la mayoría" del estudiantado a la profesora víctima de esos ataques, al tiempo que han expresado su rechazo a la suspensión del viaje de estudios y han pedido una reunión a la dirección del centro para buscar una solución. Han dicho que "les duele, que haya tenido que pasar por algo así". Según han explicado, ya se les ha castigado, en otras ocasiones, por este "ritual". Solicitan "una conversación y unas medidas justas".

El terror de la profesora por Halloween

Tras años sufriendo el acoso de algunos de sus alumnos del instituto público de Plentzia (Vizcaya), una profesora ha denunciado la situación a la Ertzaintza. La Fiscalía de Menores investiga la denuncia por “acoso” que señala a estudiantes menores de edad, de entre 12 y 13 años.

PUEDE INTERESARTE El acoso escolar, la asignatura pendiente de los profesores

Al parecer, esta profesora llevaría años siendo víctima del acoso de sus alumnos. La gota que colmó el vaso de esta docente, tuvo lugar la noche del pasado ‘Halloween’. Ese día, 31 de octubre, medio centenar de adolescentes, algunos de ellos enmascarados, se citaron frente a su domicilio en la cercana localidad de Gorliz. La mayoría alumnos de primero y segundo de la ESO, y algunos de tercero. Al consejo escolar del instituto le ha llegado información sobre la participación de alumnos de sexto de Primaria en las citadas "agresiones y acoso", según señala.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este ha sido "el octavo año consecutivo" en el que "sufre acciones de violencia, tales como insultos, el lanzamiento de huevos y limones en su fachada, así como en el entorno de su vivienda", por lo que, a su juicio, se puede llamar "un delito de 'bullying'".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El volumen de adolescentes que acudieron, este año, a insultarla y lanzarle huevos fue tan elevado que, en esta ocasión, la profesora decidió denunciar ante la Ertzaintza lo que estaba ocurriendo. El caso, al implicar a menores de edad, está siendo investigado por la Fiscalía de Menores.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En el marco de estos hechos, el Consejo Escolar del instituto vizcaíno ha aprobado el comunicado ‘Por una convivencia más cívica en nuestra comunidad’ y ha decidido suspender, entre otras actividades, el viaje de estudios de 4º de la ESO. En respuesta a este castigo, los alumnos afectados, se han concentrado este lunes por la mañana para protestar por esta medida.

Comunicado íntegro

El Consejo Escolar del instituto público de Plentzia envió un comunicado a las familias relatando los hechos que se habían producido e implicaban a alumnos del centro y a una de las profesoras. El comunicado íntegro es este: "La noche del pasado día 31 de octubre de 2025, una profesora de nuestro centro educativo, mujer, sufrió agresiones y acoso reiterado frente a su domicilio. Estas acciones fueron perpetradas por unos 50 adolescentes, la mayoría alumnos de nuestro centro educativo de los cursos 1º y 2º de la ESO, así como algunos de 3º de la ESO. Estos alumnos lo hicieron unos a cara descubierta, otros con la cara cubierta con caretas y máscaras.

Estos hechos delictivos comenzaron con la ocupación del entorno de la vivienda de esta profesora, que se inició sobre las 21:00 h, y que se alargó hasta después de las 24:00 h. A pesar de haber estado presente una patrulla de la policía municipal de Gorliz, hasta la finalización de su jornada laboral (21:30 h), y posteriormente una patrulla de la Ertzaintza, los adolescentes se mantuvieron por la zona hasta pasada la medianoche, como decimos.

Un profesor del centro se dirigió al grupo de adolescentes, que en ese momento se encontraban frente colegio de Gorliz, situado en las cercanías de la vivienda de la profesora, e intentó disuadirles para que se alejaran de la zona, y bajaran al pueblo con él, sin lograr su objetivo. En relación con este colegio, nos ha llegado información que alumnos de 6º de Primaria también participaron en las citadas agresiones y acoso.

No ha sido la primera vez que esta profesora recibe este tipo de agresiones y acoso durante estas mismas fechas. Este ha sido el octavo año consecutivo que la docente sufre acciones de violencia, tales como insultos, el lanzamiento de huevos y limones en su fachada, así como en el entorno de su vivienda, por lo que podemos llamarlo un delito de bullying. Este año lo que ha aumentado considerablemente ha sido el número de participantes que se ha unido al grupo acosador, muchos de ellos como masa silenciosa de acompañamiento.

Los participantes no son siempre los mismos; aunque siempre se trata de alumnado de los cursos de la ESO. El pasado curso, un grupo amplio de adolescentes, disfrazados y con máscaras, también se acercaron al domicilio de esta profesora, y lanzaron huevos y limones a la fachada de su casa, e incluso tiraron petardos. Todo ello se extendió a las fachadas de casas contiguas, concretamente en una de las cuales vive una familia de discapacitados, quienes también en los últimos años han sufrido este tipo de acciones por parte de adolescentes.

De hecho, cabe decir, que la profesora empezó a recibir este tipo de acoso, cuando salió en defensa de esta familia de discapacitados, que fueron los primeros en sufrir las agresiones y el ataque continuado de los jóvenes. Cuando el centro comenzó a investigar el caso, descubrió que estas acciones habían sido llevadas a cabo por adolescentes de Gorliz y Plentzia, dejando numerosas fachadas, coches y mobiliario municipal con desperfectos y suciedad, tanto en el pueblo de Gorliz como de Plentzia. Tal y como nos han contado algunos de los jóvenes que perpetraron los hechos y las personas que sufrieron este acoso.

Debido a ello, la profesora ha contactado con el Ayuntamiento de Gorliz, donde está su vivienda, y por nuestra parte, desde el centro educativo, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Plentzia, tras saber que también han participado adolescentes de este municipio, donde el centro se ubica. Dada la reticencia de estos hechos, el curso pasado, en nuestro centro educativo, tras entrevistar al alumnado que había participado en dichas agresiones y acosos, se abrieron 23 procedimientos extraordinarios por acciones contrarias a la convivencia a 23 alumnos.

Con el objetivo de que se finalizaran este tipo de acciones, el curso pasado, se propuso entre otras, una medida educativa consistente en realizar 9 horas de trabajo social, realizando tareas de rehabilitación de espacios y limpieza de playas, así como la lectura de un libro basado en una experiencia de bullying, sobre el que se reflexionaba después, con la persona que supervisó y acompañó en todo momento a estos adolescentes en estas tareas. Debido a ello y considerando que había sido un trabajo restaurativo, se esperaba que este tipo de acosos no se volvieran a repetir, y menos en las cercanías de la vivienda de esta profesora. No ha sido así, cometiéndose una injusticia con esta profesora de nuestra comunidad educativa. Actualmente, el caso se encuentra recogido y en trámite de resolución en la Fiscalía de menores.

Esperamos que el conocimiento de estos hechos, ya reiterados, sirva para tomar conciencia de la responsabilidad del alumnado y de todos los agentes educativos respecto a la construcción de una convivencia más cívica en nuestra comunidad. Respecto al alumnado, tendrá el deber de negarse a participar en cualquier acto delictivo; y en cuanto a las familias y personal docente, tendremos el deber de educar e informar a los adolescentes sobre las consecuencias de perpetrar este tipo de delitos, que afectan a la convivencia de nuestra comunidad, y de manera aún más grave en lo referente a la construcción de la propia identidad de los jóvenes como personas cívicas con pensamiento crítico. Debemos fomentar una convivencia pacífica, donde este presente el buen compañerismo entre nuestros alumnos y alumnas, y en el que destaquen las buenas conductas del alumnado, y que sean estas un ejemplo para todos."