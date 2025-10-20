Seis de cada 10 profesores aseguran que han gestionado personalmente casos de acoso en sus colegios

Los profesores tienen una enorme responsabilidad en casos como el de Sandra, la niña de Sevilla que se quitó la vida por el acoso escolar que sufría. La Fiscalía está estudiando por qué no se activó el protocolo de acoso y de prevención del suicidio. Seis de cada 10 profesores aseguran que han gestionado personalmente casos de acoso en sus colegios.

Solo uno de cada 10 docentes reconoce haber recibido formación para ello. "La formación inicial frente al acoso escolar es mínima en la formación inicial de acoso escolar. Prácticamente no se habla de eso cuando empezamos a ejercer. Esta formación es casi inexistente", lamenta Jordi Perales, profesor de Secundaria.

A pesar de que más del 60% ha gestionado situaciones de bullying en su clase, hay un desconocimiento general. Cuando hay un profesor que tiene un acto de violencia en la clase, sea contra un alumno o contra sí mismo, no sabe qué tiene que hacer.

El acoso escolar, una realidad silenciada

Esta falta de preparación convierte el acoso en todas sus modalidades -desde la exclusión social, el ataque físico o el ciberacoso- en una realidad silenciada. "Hay que separar. Se puede tener una mayor vigilancia de ese alumno”, sostiene una maestra. "También necesitan las herramientas necesarias", señala Elena García, presidenta del Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Educación en Andalucía.

“A veces también en centros privados piensan que si hacen programas de prevención del acoso, el ciberacoso, es porque hay casos dentro”, critica Maite Garaigordobil, psicóloga de la Universidad de País Vasco. Los colegios tienen que estar vigilantes y no minimizar el problema para que los protocolos funcionen.