Santa Egido, profesora y madre de dos hijas, ha denunciado a las cámaras de 'Informativos Telecinco' la pesadilla que vivieron por culpa del bullying

El Sindicato de Estudiantes convoca huelga contra el acoso escolar

Compartir







El caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se ha suicidado en Sevilla tras ser vícitma del acoso escolar, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre bullying y el daño que causa a las víctimas de este tipo de acoso y a sus familias.

Otro ejemplo de las secuelas que deja el acoso escolar en las familias de los menores que lo sufren es el de Santa Egido. Esta madre y profesora de instituto ha compartido con 'Informativos Telecinco' la pesadilla que vivieron sus hijas y ella misma tras sufrir el acoso escolar en sus propias carnes.

PUEDE INTERESARTE El testimonio de un rapero granadino víctima de bullying

La denuncia de una madre cuyas hijas fueron víctimas de bullying

El sufrimiento de las hijas de Santa Egido comenzó cuando las niñas apenas tenían seis años. Lo que parecía un juego infantil se transformó en una pesadilla diaria de burlas, empujones y aislamiento. Pero, según cuenta, el director del centro hizo caso omiso y aseguró que él no observaba ningún tipo de acoso. “Era cosa de niños”, le repetían.

“Mis hijas no tenían perfil de acosadas”, le decían otros. Detrás de esas frases, que minimizan el dolor, se escondía una realidad devastadora: el acoso escolar sostenido y la falta de respuesta de las instituciones.

PUEDE INTERESARTE El emotivo homenaje de la afición del Sevilla FC a Sandra Peña

La historia de Santa no es un caso aislado. Tras hacerse público el suicidio de Sandra Peña, las familias que han sido víctimas del acoso escolar denuncian sentirse abandonadas por un sistema educativo que no siempre actúa con la rapidez ni la sensibilidad necesarias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Santa, además de madre, es profesora de instituto y conoce de cerca cómo funcionan los protocolos. Por eso, esta madre y profesora denuncia que, en muchísimas ocasiones, estos protocoles se cierren y se de 'carpetazo' a la situación de las víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El precio que ha tenido que pagar su familia ha sido alto. “Nos dijeron que mis hijas, con 10 años, tenían depresión infantil. Llegó un punto en que los cuatro miembros de la familia estábamos en tratamiento psicológico. Fue entonces cuando dijimos: hasta aquí", denuncia esta madre.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Otros casos de acoso escolar

El suyo no es un caso aislado. Laura y Mario también conocen el infierno del acoso escolar. Padres de tres hijos, se vieron obligados a mudarse a otra comunidad autónoma para intentar empezar de nuevo. “Nuestro hijo era un gay de mierda, un cerdo que olía mal”, denuncia esta madre con voz entrecortada ante las cámaras de 'Informativos Telecinco'.

A nivel psicológico, las consecuencias son devastadoras: dolores de estómago, ataques de pánico, ansiedad, pesadillas, insomnio y, en los casos más graves, pensamientos suicidas. Los especialistas alertan de que el impacto emocional del acoso no desaparece con el cambio de colegio. En muchos centros, docentes y familias coinciden en que aún falta formación específica y una cultura institucional que no minimice los hechos.

Ayuda contra el suicidio

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.