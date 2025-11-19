Redacción Euskadi 19 NOV 2025 - 13:09h.

Fermin Muguruza, Jon Maia, Negu Gorriak o Kortatu entre los que se retiran de la plataforma

Euskadi se enfrenta a Palestina, solo en el terreno de juego

BilbaoNo son los primeros, ni desde luego los que tienen más capacidad de hacer daño a un gigante de las dimensiones de Spotify, pero tal vez sí sea la espantada más voluminosa, hasta la fecha. Ni uno, ni dos, ni tres. En total, 162 grupos musicales vascos han decidido abandonar la plataforma digital de música más importante del mundo, Spotify, por su apoyo a la industria armamentística. Un boicot colectivo tras "la gota que colmó el vaso", al hacerse público que “el dueño, Daniel Ek, habría hecho una inversión de casi 700 millones de euros en Helsing Defense, una empresa armamentística que desarrolla drones militares".

Retirar sus canciones de la plataforma de streaming es su forma de dejar claro que con su música no quieren financiar el genocidio de Israel a Palestina.

A pesar de que el mítico músico Fermin Muguruza, una de las figuras más influyentes y carismáticas del panorama musical vasco, lidera este boicot y que entre los que se han sumado hay grupos reconocidos como La Furia, Kortatu, Jon Maia o Negu Gorriak, todos ellos son conscientes de que para un gigante como Spotify “no somos nadie”, pero los artistas vascos no se amilanan y apuestan porque, de la misma manera, “Spotify no sea nada para nosotres".

Más de 650 artistas

162 grupos, más de 650 músicos, unidos en torno a la iniciativa ‘Musikariak Palestinarekin’ han hecho pública esta semana su decisión de retirarse de Spotify tras “la gota que ha colmado el vaso” al desvelarse la estrecha relación del fundador de Spotify, Daniel Ek, “con el Genocidio en Gaza”, al hacerse público que habría invertido cerca de 700 millones de euros en una empresa armamentística que desarrolla drones militares.

Los integrantes de ‘Musikariak Palestinarekin’ admiten que “todavía no somos tantos como quisiéramos”, pero insisten en que “las puertas están abiertas”. En cualquier caso, aclaran que su objetivo no es moralizante y que no pretenden señalar a otros grupos musicales, ya que “somos conscientes de que las prioridades y la casuística” de los músicos varía en cada caso. Eso sí, han animado a los usuarios de la plataforma de streaming a sumarse al boicot.

En la lista de 162 grupos y artistas figuran: 112, Abereh, Adrian Pérez, Adur, Agara, Aiert, ALBA, Akëer, Amaren Alabak, Aposapo, Argazki bat behelainoan, Audience, Azalera, Bandatze, Bayou La Batre, Bazka, Beta proiektua, Bellum, Birkit, Bierseit, Bi Zaldi, Black Hyō, Blakkat Mentxu, Bloñ, BÑT, Borla, Borrokan, Braulio, Broken Brothers Brass Band, Broken Legacy, Chuleria Joder!, Cuero, Daño Dolor, Dena Eire, El Corazón de Sapo, Emadedei, Erantzun Esanezin, Estricalla, Fermin Muguruza, Forma, Gaizka Insunza, Galder, Ganzúa, Garena, Gatz, Giante, Ginger, Glaukoma, Goma-2, Gori gori, Haatik, Harat, Heidi Metal, Horzdun, Hitz tantak, Hiuzz, Humilitate, Hyperbolika, Ibil bedi, Iker Martínez eta Zaldi Herrenak, Incense, Ines Osinaga, Inner, Inoren ero ni, Ithaka, Isuo, Izvkari, Jipoituak, Joseba B. Lenoir, Joseba Irazoki, Jon Bellido, Jon Maia, Jonny Gerriwelt, Jupiter Jon, Kadira, Karam, Keu Agirretxea, Kinbonbo Brass Band, Koban, Kokein, Kortatu, Kuma No Motor, La Banda del Abuelo, Labar, La Furia, Larru Beltzak, Las Tipex, Lemak Lenao, Lide Hernando (Bele), Lohi Ensemble, Maddi Mahl Kobat, Mark Duti, Maruxak, Meison, Melocoton Gigante, MICE, Mihise, Mikel Urretagoiena, Mikosis, Morango, Monsieur leCrêpe, Muare, Mursego, Myotones, Nakar, Naxker, Negu Gorriak, Nekktar, Neu Troia, Never Surrender, NHIL, Noiz, Norman Bates, Nick linbott, Nigara zuek Ni Hil Nire Obego, Occhi di farfalla, Ohil, ON, Onki Xin, Onlifly, Orbel, Pelax, Perlata, Peru Altube Kazalis, Peru Galbete, Physis vs Nomos, Poxpol, Rodeo, Rodeo Idiot Engine, Rolan Garcés, Sei sega, Shibari, Stockholm S, The Covenant, Txerrikumeak, Txoriburu, Txost!, TZAR, UDA, Üther, V.E.L.O., Venil, Vibora, Víctimas Club, WAAH!, Xak, Xabi Agirre, Xabier Badiola, Xutik, Young talent show, Zero, Zikin, Zinez.

Massive Attack, el primero en irse

El pasado mes de septiembre, la banda inglesa Massive Attack, con casi ocho millones de oyentes mensuales en Spotify, abandonó la plataforma musical, por las inversiones de Daniel Ek en la industria armamentística. Tras la retirada del catálogo del dúo de Bristol, formado por Robert “3D” Del Naja y Grant “Daddy G” Marshall, de Spotify, Massive Attack publicará nuevo trabajo en 2026, fuera eso sí, de Spotify.

Un boicot al que ahora se suman estos más de 160 grupos vascos: "Somos conscientes de que los músicos de Euskal Herria no tenemos apenas capacidad de afectar económicamente en una plataforma de esa dimensión, pero creemos en que la mayor aportación que podemos hacer es el boicot colectivo", remarcan.