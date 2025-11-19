Un exalumno de la profesora acosada en Plentzia revela que el instituto sabía lo que pasaba

Redacción Euskadi 19 NOV 2025 - 11:25h.

Según su testimonio, los ataques no se limitan a Halloween y se dan cualquier fin de semana

Una profesora de Plentzia, acosada durante años por sus alumnos: "Sufre insultos o lanzamiento de huevos"

BilbaoAl parecer, el acoso que venía sufriendo desde hace ocho años, Nagore, la profesora del instituto público Uribe-Kosta de Plentzia (Vizcaya), por parte de algunos de sus alumnos, era un secreto a voces. Aunque no ha sido hasta ahora, cuando la docente ha decidido denunciar ante la Ertzaintza lo que ocurría, ella misma relató en una carta remitida a una publicación vasca los ataques de menores que actuaban “como una manada”.

Además, algunas personas, del entorno próximo a la profesora, confiesan que era conocido lo que estaba sufriendo. Un exlaumno del instituto de Plentzia, donde pasaba de curso en curso la ‘tradición’ de acudir al domicilio de esta mujer en Gorliz para lanzarle huevos e insultarla, asegura que estas quedadas no se limitaban a la noche de Halloween y que algunos menores acudían los fines de semana a la vivienda de Nagore para acosarla.

Este joven, que ha ofrecido su testimonio a El Correo, relata que estudió en este centro hasta el pasado año y que él mismo lo abandonó tras sufrir acoso escolar. Según sus palabras, el instituto de Plentzia conocía el acoso al que llevaban años sometiendo algunos alumnos a su profesora y que no hicieron nada para evitar que continuará el acoso.

Este año, peor que nunca

El centro, sí ha reconocido que, al menos, el pasado curso “se abrieron 23 procedimientos extraordinarios por acciones contrarias a la convivencia, a 23 alumnos” ante “la reticencia de estos hechos” y “tras entrevistar al alumnado que había participado en dichas agresiones y acosos”. Además, se propuso una medida educativa consistente en realizar 9 horas de trabajo social, realizando tareas de rehabilitación de espacios y limpieza de playas, así como la lectura de un libro basado en una experiencia de bullying.

La medida no surtió efecto, dado que el pasado 31 de octubre, noche de Halloween, se volvió a repetir la quedada de alumnos frente a la vivienda de la profesora. Este año más multitudinaria, si cabe, con unos 50 adolescentes, la mayoría alumnos de los cursos 1º y 2º de la ESO, así como algunos de 3º de la ESO. Unos a cara descubierta, otros con la cara cubierta con caretas y máscaras. “Este año lo que ha aumentado considerablemente ha sido el número de participantes que se ha unido al grupo acosador, muchos de ellos como masa silenciosa de acompañamiento. Los participantes no son siempre los mismos; aunque siempre se trata de alumnado de los cursos de la ESO”, explicaba el consejo escolar en el comunicado que remitió a las familias.

El origen de los ataques

Este sería el octavo año consecutivo que la docente sufre acciones de violencia, tales como insultos, el lanzamiento de huevos y limones en su fachada, así como en el entorno de su vivienda. Unos ataques que comenzaron cuando salió en defensa de una familia de discapacitados, que fueron los primeros en sufrir las agresiones y el ataque continuado de los jóvenes. Nagore ha dicho basta y ha denunciado lo que ocurría ante la Ertzaintza.

Dado que los implicados son menores de edad, de entre 11 y 17 años, es la Fiscalía de Menores la que se encarga ya de la investigación del caso. También el departamento vasco de Educación ha abierto el protocolo ante este tipo de agresiones. Los menores implicados podrían ser castigados con la expulsión de clase durante algunos días o la realización de trabajos comunitarios.