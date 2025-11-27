Uno de los jóvenes ha fallecido prácticamente en el acto

Muere un ciclista de 35 años atropellado por un coche en la N-340 en Vélez-Málaga

BilbaoUn ciclista menor de edad ha fallecido y otro ha resultado herido tras ser atropellados esta noche por un autobús en la localidad vizcaína de Berriz.

El accidente se ha producido sobre las 21:45 horas de la noche, cuando los dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, circulaban en bicicleta por la N-634, según ha informado la Ertzaintza.

Uno de los jóvenes ha fallecido prácticamente en el acto, y el otro menor que le acompañaba ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital de Cruces.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.