Seis de los 15 bomberos retenidos en Guinea-Bisáu tras el golpe de Estado están ya en España

Seis de los quince bomberos que se vieron sorprendidos por el golpe militar en Guinea Bissau llegaron en avión a España el sábado mientras el resto se encuentra en Guinea Conacry y espera llegar mañana a Sierra Leona, donde permanecerán hasta el viernes para dar formación a los bomberos de Freetown.

El golpe militar del pasado miércoles en Guinea-Bisáu sorprendió en este país a quince miembros de la ONG de bomberos donostiarras Ekinbide y de la navarra Ayuda Contenedores.

Todos ellos se encuentran bien

Todos ellos se encuentran bien, aunque vivieron momentos de tensión cuando cuatro militares, armados con metralletas, se presentaron en la casa de la ciudad de Bafatá donde la ONG sevillana Periodistas Solidarios desarrolla su proyecto Radio Mulher (Mujer) y donde todos se encontraban alojados.

El responsable de Comunicación de Ekinbide, Fran Ruiz, ha señalado a EFE que, tal y como estaba previsto, seis de los integrantes del grupo llegaron el sábado a España vía aérea en un avión que salió del aeropuerto de Bissau.

El resto ha realizado el viaje por tierra y, tras recorrer el camino por pistas rurales, alcanzó la frontera con Guinea Concakry y ha pasado la noche del sábado al domingo ya en territorio de este último país.

Esta parte del equipo viaja con cinco vehículos -dos camiones de bomberos, dos 4x4 para ser utilizados como ambulancias y un coche de apoyo a una ONG-, y tiene por objetivo llegar a Freetown.

"Si todo va bien la idea es cruzar el lunes a Sierra Leona y regresar a España el próximo viernes después de dar la formación durante toda la semana a los bomberos de Freetown", ha precisado Fran Ruiz.

Pese y al toque de queda impuesto de las 21:00 a las 6:00 horas, estos voluntarios pudieron continuar con la formación en Protección Civil, Emergencias, Extinción de Incendios y Rescate en Pozos a los integrantes del parque de bomberos guineanos con normalidad, y con los militares apostados en la puerta del edificio para impedir la entrada a ciudadanos guineanos.

La expedición, con nueve vehículos de bomberos, partió el 10 de noviembre desde Larumbe (Navarra) y, tras cruzar Marruecos, Mauritania y Senegal, llegó este lunes a Guinea Bisáu, un día después de las elecciones generales.

Todas estas actividades se enmarcan dentro del marco del Proyecto de Cooperación Internacional en Bafatá, que Ekinbide viene realizando desde 2022. Este año, en colaboración con Ayuda Contenedores, amplía su radio de acción a Sierra Leona, ha precisado Martín.