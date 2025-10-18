Agentes forestales y medioambientales subrayan la necesidad "urgente" de una planificación preventiva de incendios

Denuncian que "se les trata con un concepto de temporalidad inasumible" y con unos sueldos "absolutamente escasos"

Compartir







Agentes forestales y medioambientales de toda España se han manifestado este sábado en Madrid para exigir "respeto" a su profesión y reclamar la aplicación "efectiva" de sus leyes básicas, al mismo tiempo que han criticado que la ley 5/2024, que establece un marco para profesionalizar su labor, "no es completa y debe ser ambiciosa y realista". Informa en el vídeo Candela de Arriba.

La marcha en la capital española, a la que se ha unido Comisiones Obreras (CCOO), ha recorrido las sedes de los principales partidos políticos y ha finalizado en el Parlamento. La manifestación ha tenido lugar al grito de "Derechos laborales, bomberos forestales" y los profesionales han acudido con pancartas, percusión y pirotecnia.

Piden una planificación preventiva de incendios

Durante el recorrido de la protesta, se ha leído un comunicado en el que han lamentado que el entorno rural está "cada vez más abandonado y peor gestionado", por lo que han destacado la necesidad "urgente" de una planificación preventiva de incendios forestales.

"Es evidente que la ley 5/2024 no es la norma tan completa que nosotros hubiésemos querido. Es una ley que aún es insuficiente. Debe ser más segura en cuanto a la protección de la salud del personal trabajador, más ambiciosa y realista por el incremento exponencial, tanto del tamaño de los incendios como de su capacidad destructiva", han reivindicado.

Por ello, han exigido "respeto" a la profesión y a sus profesionales, a los que "se les trata con un concepto de temporalidad inasumible" y con unos sueldos "absolutamente escasos". "Exigimos trabajo para todo el año y respeto con unos sueldos dignos. También pedimos respeto por las condiciones de salud y reconocimiento de las enfermedades profesionales", han asegurado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, han reclamado la concesión a todos los profesionales de los coeficientes reductores y que se garantice la mejor formación posible en operaciones en los incendios forestales y en prevención de riesgos específicos". Además, han recordado a los compañeros heridos y fallecidos.