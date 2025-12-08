Un hombre de 50 años ha sido detenido en Gernika por golpear, amenazar de muerte con un hacha y retener durante horas a su expareja

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 50 años por presuntamente golpear a su excompañera sentimental, amenazarla de muerte con un hacha e impedir durante horas que abandonara el inmueble en el que ambos estaban en Gernika (Vizcaya), tras quebrantar una orden judicial de alejamiento por una agresión anterior a la mujer.

Según ha informado este lunes el Departamento vasco de Seguridad, los hechos, según constan en la denuncia presentada este pasado domingo ante la Ertzaintza, tuvieron lugar en la madrugada del pasado martes en la villa foral.

La denunciante se encontró con su expareja en la vía pública y este le obligó a acompañarle hasta un inmueble

La denunciante relató que se encontró con su expareja en la vía pública y que este le obligó, tras agarrarla por un brazo, a acompañarle hasta un inmueble ubicado en las inmediaciones. Una vez en el interior, le propinó diversos golpes y patadas, llegando a proferirle amenazas de muerte con un hacha. Además, bloqueó la puerta de entrada para evitar que pudiera salir de allí.

Unas horas después, ya por la mañana, la mujer pudo abandonar el lugar. La denunciante fue asistida este pasado domingo en un centro hospitalario de diversas contusiones por el cuerpo.

El acusado contaba con una orden de alejamiento y ha ingresado en prisión

Poco después de puesta la denuncia, la Ertzaintza detuvo en la tarde de este domingo al individuo, que cuenta con una orden judicial en vigor de alejamiento decretada por un episodio anterior de maltrato a la víctima, por el cual se le abrieron diligencias policiales como investigado por un delito de violencia de género.

Finalizados los trámites policiales, el detenido ha sido presentado este lunes en el Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo, donde se ha decretado su ingreso en prisión.