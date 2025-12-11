Redacción Euskadi Europa Press 11 DIC 2025 - 12:11h.

El preso preventivo, por un homicidio en otra comunidad, quemó el colchón de la celda

Un preso de Zaballa trata de estrangular a un funcionario con la llave del 'mataléon'

Vitoria-GasteizCuatro funcionarios de la prisión alavesa de Zaballa, han protagonizado esta semana un rescate que les ha hecho salvar la vida de una persona, a costa de poner en riesgo las suyas propias. Peor suerte corrió este mismo año, otro preso de la cárcel de Mas d'Enric en Tarragona, que murió tras provocar un incendio en el colchón de su celda.

Ocurrió este pasado martes cuando un preso, en prisión preventiva por homicidio, advirtió al personal del módulo de primer grado, donde se encontraba ingresado, de que iba a incendiar su celda. Dicho y hecho, el interno, tras lanzar la advertencia, prendió fuego al colchón de su celda.

Rápidamente, el espacio se llenó de un humo denso. La vida del preso corría peligro y tres funcionarios y una funcionaria no se lo pensaron y acudieron en ayuda de este individuo al que lograron sacar sin que sufriera daños graves e irreparables.

Varias horas en el hospital

El rescate no fue sencillo dado que la intensa humareda impedía la visibilidad. Los cuatro trabajadores inhalaron humo durante el operativo, por lo que debieron permanecer en observación en un centro hospitalario de la capital alavesa durante varias horas, hasta que confirmaron que podían regresar a sus domicilios.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este suceso en la prisión alavesa de Zaballa.