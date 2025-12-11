El Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar los horarios de la SER por la situación de alta demanda en época navideña

MadridLa ciudad de Madrid en época de navidades se vuelve intransitable por la enorme cantidad de personas que acuden al centro para hacer compras navideñas o ver las luces, tal es así que el Ayuntamiento de la capital ha decidido modificar la Ordenanza de Movilidad Sostenible para intentar paliar las aglomeraciones.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar los horarios de la SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) llegando a barrios de seis distritos.

Esta ampliación del actual horario de lunes a viernes sería más allá de las 21 horas y los sábados más allá de las 15 horas, además de activarse domingos y festivos, ahora exentos, en zonas de alta intensidad.

Es una de las principales novedades de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que pasará por la Junta de Gobierno, como medida para "garantizar la disponibilidad de estacionamiento a los residentes en barrios que concentran una gran actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio", ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La posibilidad de ampliar el horario general de prestación del servicio se llevaría a cabo en determinadas áreas de la ciudad en las que ya está implantado el SER y que registran una elevada demanda de aparcamiento. Ese horario ampliado se mantendría mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justifique su establecimiento inicial.

Desde el área que dirige Borja Carabante han destacado que esta ampliación mejorará la organización del tráfico y "contribuirá a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y el incremento de la sostenibilidad medioambiental y energética de la ciudad".

El SER llegará a Puente de Vallecas y Moratalaz y se extenderá por Fuencarral, Carabanchel, Latina o Usera

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) llegará por primera vez a los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz y se extenderá por Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Latina, Usera y Ciudad Lineal.

Es una de las novedades que incorpora la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible, que este jueves pasará por la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Con ella el SER se amplía a 22 barrios, 17 de ellos nuevos, repartidos por siete distritos para "garantizar una ordenación racional del espacio público en los barrios con mayor demanda de aparcamiento", ha explicado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante a la cabeza. Esta medida permitirá incorporar 66.120 nuevas plazas SER, esto es, un incremento del 36% respecto al número actual, de 181.493 plazas.

El SER se extenderá ahora por Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, llegando por primera vez a dos nuevos distritos, Puente de Vallecas y Moratalaz, de modo que la regulación estará presente en quince distritos.

La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La extensión se habilitará en dos fases. En la primera, antes del 31 de diciembre de 2029 alcanzará a los barrios ya contemplados en la ordenanza de Movilidad Sostenible que se aprobó en septiembre de 2021 sumando 11.372 plazas: Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal).

Y en una segunda, antes del 31 de diciembre de 2035 continuará la expansión para las nuevas áreas incluidas en el proyecto que este jueves se aprueba sumando 66.120 nuevas plazas: Valverde (Fuencarral-El Pardo); Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel (Latina); Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre (Carabanchel); Zofío y Orcasur (Usera); Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción (Ciudad Lineal); Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua (Moratalaz) y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia (Puente de Vallecas).

De este modo, el SER pasará de las 181.493 plazas actuales a 258.985, un 42,7% más, la mayoría para residentes, han destacado desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.