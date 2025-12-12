Maitena Berrueco 12 DIC 2025 - 19:00h.

El Monte Perdido es el tercer pico más alto de los Pirineos y Oihana subió y bajó en 5h y 43 minutos

San Sebastián5 horas y 43 minutos, ese es el tiempo exacto que tardó la guipuzcoana Oihana Kortazar en completar el ascenso y descenso al Monte Perdido, por una de las rutas más emblemáticas del montañismo en España, es decir, desde el municipio de Torla: 48 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo.

El recorrido, que no estuvo exento de equivocaciones, caídas y tropezones, contó también con una bonita sorpresa, la de dos guardas del refugio de Góriz, Olatz Azpeleta y Joan Maria Vendrell, que acompañaron a la de Elgeta durante la parte final del ascenso.

Una gesta que como la propia Kortazar reconoció “empezó con mal pie” y es que, haciendo honor al nombre del tercer pico más alto de los Pirineos, el Monte Perdido, ella misma se perdió durante el recorrido. Una equivocación que le llevó a correr 48 kilómetros frente a los 43 del recorrido oficial y ascender 2.500 metros de desnivel positivo, 100 más que los previstos. Ese imprevisto no le impidió a la de Elgeta batir el récord de ascenso y descenso del monte aragonés que completó en 5 horas y 43 minutos.

Día Mundial de las Montañas

La corredera vasca sumó este nuevo logro deportivo a su dilatado palmarés el pasado mes de julio, aunque ha sido esta semana, coincidiendo con el Día Mundial de las Montañas, cuando se ha hecho público un documental sobre su logro. “El recorrido es precioso, exigente, duro, pero muy bonito”, describía la corredora.

La de Elgeta ha admitido que solo había estado una vez antes en el Monte Perdido con sus padres y que, por tanto, no conocía el recorrido cuando el pasado julio. De ahí que se equivocara en algunos puntos de este paisaje declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Kortazar ya contaba con récords en el Teide y el Aneto, a los que suma ahora el del mítico Monte Perdido, una de las rutas más icónicas de la alta montaña. “El ascenso ha sido bastante duro en la segunda parte, difícil de avanzar, y en la bajada, con caídas y tropezones, se ha complicado la cosa. Pero, en general, ha sido un buen reto”, concluía.