Además, el territorio por el que discurre la Classic 6633 Arctic Ultra es “ una zona peligrosa ”, ya que hay muchos osos , que “ahora deberían estar hibernando, salvo que el cambio climático haga de las suyas” y “también me han advertido sobre los alces que son muy territoriales y pueden mostrarse agresivos ”.

Entre los imprescindibles de su equipaje, un hornillo para poder derretir nieve. Durante la carrera comerá, al más puro estilo de los astronautas, “todo comida deshidratada con menús como pollo al curry”, aunque reconoce que “la mayoría no la he probado antes porque tengo que comprarla allí, a ver cómo me sienta”.