El arrollamiento ha obligado a interrumpir la circulación de ferrocarriles durante hora y media

La mujer hallada muerta en Barakaldo habría sido asfixiada al volver de una cena de empresa

Compartir







Una mujer ha fallecido este martes tras ser arrollada por el tren en las inmediaciones de la estación de Renfe de Vitoria-Gasteiz, a la altura del Paseo de la Senda, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El arrollamiento se ha producido sobre las 14:30 horas y ha obligado a interrumpir la circulación de ferrocarriles durante hora y media. Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha informado, a través de sus redes sociales, sobre "el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso".

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 91 años en el incendio de su vivienda en Cuenca

La mujer estaba en un punto de paso no autorizado

Por su parte, Renfe ha informado del "arrollamiento de una persona en un punto de paso no autorizado" que ha provocado la suspensión de la circulación, que se ha restablecido para las 15.50 horas aunque con límite de velocidad por el punto del suceso, por lo que se están registrando retrasos en los trenes.

PUEDE INTERESARTE Confirmado como asesinato machista el crimen de Barakaldo: la autopsia confirma la muerte violenta

Hasta el lugar se han trasladado patrullas de la Ertzaintza, que ha iniciado la correspondiente investigación para el esclarecimiento de este trágico suceso. A las 17:00 horas todavía no se había procedido al levantamiento del cadáver, que será trasladado al Servicio de patología Forense para la realización de la autopsia.