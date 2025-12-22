La autopsia del cadáver ha confirmado la muerte violenta

Un detenido por la muerte de una mujer en su casa de Barakaldo: los vecinos escucharon ruidos de madrugada

Compartir







BarakaldoLa portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha calificado este lunes de asesinato machista la muerte de una mujer de 54 años cuyo cadáver fue hallado en un domicilio de Barakaldo (Bizkaia).

En la rueda de prensa celebrada este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz ha lamentado que haya "una nueva víctima de violencia machista" y ha condenado el crimen de este domingo, por el que la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 27 años.

PUEDE INTERESARTE Investigado un padre por pegarle una fuerte bofetada a su hijo de 13 años en un centro comercial de Santander

Una muerte violenta

La autopsia del cadáver localizado este domingo en Barakaldo ha determinado que la muerte de la mujer de 54 años fue violenta y el hombre detenido por su presunta relación con los hechos sigue en dependencias policiales, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

Hacia las once y media de la mañana de este pasado domingo, familiares de la víctima comunicaron a la Ertzaintza que acababan de encontrar a la mujer inconsciente y, al parecer, fallecida, en el interior de su vivienda.

PUEDE INTERESARTE Muere una persona tras caer con su coche al mar en el puerto de Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un hombre de 27 años, detenido

A última hora del día, la Ertzaintza detuvo a un hombre de 27 años por su presunta relación con los hechos y que este lunes continuaba en dependencias policiales. La Policía Autónoma continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido.

Según recoge El Correo, algunos testigos aseguran haber escuchado ruidos procedentes del piso donde ocurrió el crimen durante la madrugada.

Sus hijas encontraron el cuerpo

Las hijas de la mujer alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas de esta mañana de que acababan de encontrar el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza, personal médico, una comitiva judicial y un médico forense, que confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Ayuda contra la violencia machista

Con este caso de Barakaldo se elevarían a 48 las mujeres asesinadas por violencia machista este 2025, y a 1.343 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse este tipo de asesinatos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización