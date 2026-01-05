La Cabalgata de Reyes de San Sebastián es una de las más numerosas del País Vasco, con la participación de más de 600 personas

En la cabalgata de Vitoria se reducirá el volumen del sonido para facilitar el disfrute de personas con trastornos del espectro autista y discapacidad auditiva

Este lunes 5 de enero de 2026 volverá a ser una de las jornadas más esperadas del año en Euskadi. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las principales calles de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz en unas cabalgatas multitudinarias que combinan tradición, espectáculo y un amplio programa de actividades desde primera hora de la mañana. Carrozas, música, luz y cientos de participantes convertirán estas ciudades en escenarios de ilusión para miles de familias.

Esta guía reúne toda la información práctica sobre horarios, recorridos, recepciones oficiales y cortes de tráfico para no perder detalle de una de las citas más emblemáticas de la Navidad.

Bilbao: luz, color y saludo desde el Ayuntamiento

En Bilbao, la jornada de Reyes se divide en dos momentos clave. Por la mañana, Sus Majestades recibirán a niñas y niños en el Ayuntamiento, en un encuentro muy esperado que se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas. Para acceder será imprescindible contar con ticket previo, disponible a través de la web municipal desde el 30 de diciembre a las 10:00 horas.

Ya por la tarde, la Cabalgata de Reyes de Bilbao 2026 arrancará a las 18:00 horas desde la Gran Vía, a la altura de María Díaz de Haro. El desfile avanzará por Plaza Moyua, frente al Hotel Carlton, continuará por la Gran Vía y la Plaza Circular y culminará en el Ayuntamiento alrededor de las 19:30 horas, donde los Reyes saludarán desde el balcón a las miles de personas congregadas.

La comitiva contará con una cuidada escenografía: abrirá el desfile el Correo Real, seguido de elementos clásicos como el antiguo camión de bomberos y la Estrella de Oriente. Cada Rey Magos llegará en su carroza temática -castillo de piedra, arena asiática y madera africana- y el cierre correrá a cargo de la popular Fábrica de Caramelos.

El Ayuntamiento ha anunciado cortes de tráfico progresivos entre las 16:00 y las 20:30 horas, con restricciones de acceso a garajes en las calles afectadas. Se recomienda evitar el vehículo privado durante ese tramo horario.

San Sebastián: más de 600 personas en uno de los desfiles más vistosos

La Cabalgata de Reyes de San Sebastián es una de las más numerosas del País Vasco, con la participación de más de 600 personas entre pajes, carteros reales, figurantes y músicos. La actividad comenzará por la mañana, con el saludo desde el balcón del antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución, alrededor de las 10:30 horas.

Tras ese primer encuentro, los Reyes recorrerán distintos barrios de la ciudad, como Centro, Altza, Intxaurrondo, Martutene, Riberas de Loiola, Antiguo y Alderdi Eder. A mediodía, en torno a las 14:30 horas, saludarán a la corporación municipal y posteriormente recibirán a los txikis en el Salón de Plenos.

La cabalgata comenzará a las 18:00 horas, con salida desde el Boulevard (calle Ijentea). El recorrido discurrirá por Hernani, Avenida de la Libertad, Urbieta, Prim, Vergara, Idiakez, Plaza de Gipuzkoa, Legazpi y regresará al Boulevard. Cinco carrozas y un amplio pasacalles, acompañados por trikitilaris y txarangas, llenarán el centro de música y color.

Tras el desfile, los Reyes visitarán varios centros de personas mayores, como Alai-Etxe, Matía Rezola y Villa Sacramento. El evento implicará cortes de tráfico y prohibiciones de estacionamiento, así como modificaciones en varias líneas de autobús entre las 16:45 y las 20:00 horas, por lo que se aconseja el uso del transporte público.

Vitoria-Gasteiz: siete carrozas y una cabalgata accesible

En Vitoria-Gasteiz, el 5 de enero será una jornada intensa desde primera hora. Los Reyes Magos llegarán en tren a las 11:00 horas a la estación de Renfe y recorrerán la calle Dato en vehículos clásicos, acompañados de carteros reales, un tractor cargado de regalos, una fanfarre y el espectáculo de los Sbandieratori de Fossano. El saludo desde el balcón de la Casa Consistorial está previsto sobre las 11:20 horas.

Entre las 12:15 y las 18:00 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños y niñas en el Palacio Villa Suso, con una pausa a mediodía. La Cabalgata de Reyes comenzará a las 19:00 horas desde la Plaza de Bilbao y recorrerá Francia, Paz, Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Micaela Portilla, Lascaray y la Avenida de Gasteiz, finalizando en el cruce con Beato Tomás de Zumárraga.

El desfile contará con siete carrozas -tres de fantasía, tres de los Reyes y una final de caramelos- y la participación de 300 personas. Destacan compañías de teatro y circo de Italia, Alemania, Cataluña y Madrid, además de colectivos locales como la Banda Municipal de Música y diversas asociaciones. En el tramo final se reducirá el volumen del sonido para facilitar el disfrute de personas con trastornos del espectro autista y discapacidad auditiva.

Habrá cortes de tráfico entre las 18:00 y las 21:30 horas, así como paradas de autobús sin servicio durante ese intervalo.