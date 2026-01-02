El concejal Javier Catalá, de Canals promete que el año que viene habrá un rey Baltasar con "el color de piel será el adecuado"

Tres mujeres encarnarán por primera vez a los Reyes Magos en la cabalgata de Punta Umbría, Huelva, en una edición histórica

Los tres reyes que llegan repartiendo regalos la madrugada del 5 al 6 de enero siempre han sido los mismos: Melchor, Gaspar y Baltasar, este último distinguido por su color negro. El Ayuntamiento valenciano, de Canals está reescribiendo la tradición y en los carteles que anuncian la Cabalgata aparecen sus majestades...todas blancas.

El regidor de fiestas y celebraciones de Canals, Javier Catalá, ha salido el paso para zanjar cualquier polémica asegurando que se trata de "un error" que "se arrastra desde hace años", aunque promete que "el año que viene lo corregiremos", según ha publicado el Levante-EMV, después de que el ayuntamiento publicara las imágenes de los reyes magos con un Baltasar más blanco que la nieve.

Una usuaria de una red social al ver el cartel ha contado que su hijo le ha preguntado por el rey mago negro. "¿Quién es ese Rey y qué ha pasado con Baltasar?".

El regidor promete un rey Baltasar el año que viene con "el color de piel será el adecuado"

Ante la preocupación de muchos vecinos de la localidad valenciana, el medio ha preguntado al concejal de Fiestas que ha explicado "que es un error de imprenta, no nos dimos cuenta, pero creo que se arrastra desde hace años. No sabré decir cuantos". Eso sí ha prometido que tendrá solución para la próxima cabalgata.

"La verdad es que no le dimos importancia, de cara al año que viene lo corregiremos. Creo que es la misma plantilla del año pasado, igual cambia alguna cosa. También recuerdo algunos sobres de hace años en los que salía esta imagen", ha asegurado Català. "Lo que sí puedo asegurar es que en la cabalgata sí habrá un rey Baltasar cuyo color de piel será el adecuado".