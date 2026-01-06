Detenido por agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su expareja en Bilbao

Cuando la mujer volvía a su casa, su expareja, que se encontraba escondido en el portal, la ha sorprendido por la espalda

La mujer hallada muerta en Quesada, Jaén, figuraba en el sistema VioGén

Compartir







La Ertzaintza ha detenido este martes en Bilbao a un individuo de 40 años acusado de agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su expareja en el domicilio de ésta, tras sorprender a la mujer escondido en el portal de la vivienda y meterla a la fuerza en la casa agarrándola del pelo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza ha tenido conocimiento de los hechos pasadas las nueve de la mañana cuando un hombre ha solicitado su presencia ya que una mujer había salido de su domicilio pidiendo ayuda.

Al parecer, cuando la mujer, que ha sufrido varias lesiones, volvía a su casa, su expareja, que se encontraba escondido en el portal, la ha sorprendido por la espalda y la ha agarrado del pelo, obligándola a introducirse dentro del domicilio.

Ya en el interior, ha amenazado supuestamente con un cuchillo y ha agredido sexualmente a la mujer, que, en un momento dado, ha conseguido salir de la casa para pedir auxilio.Los agentes trasladados al lugar, a quienes la víctima ha facilitado una descripción del agresor, han encontrado al individuo poco después en una céntrica calle de Bilbao y le han detenido acusado de un delito de agresión sexual en el ámbito de la violencia de género. El arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales y la mujer ha sido evacuada a un centro hospitalario para ser atendida de las lesiones sufridas.