Detienen a la expareja de la mujer hallada muerta con heridas de arma blanca en Quesada, Jaén

JaénLa mujer de 38 años encontrada muerta este domingo en Quesada (Jaén) con signos de violencia y heridas de arma blanca figuraba en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, según han confirmado este lunes fuentes cercanas a la investigación.

La Guardia Civil detuvo por la noche a la expareja de la mujer cuyo cuerpo sin vida apareció en el paraje de Los Molinos, cercano al centro urbano de la localidad jiennense.

El Ayuntamiento de Quesada ha decretado tres días de luto por la muerte de esta vecina y ha convocado para este mediodía un minuto de silencio en señal de duelo. Además, se han suspendido todos los actos programados para este lunes, víspera de Reyes.

Posible asesinato por violencia machista

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha indicado que se está investigando este caso como un posible asesinato por violencia machista, que sería el primero del año en España.

El hallazgo de la mujer se produjo a primera hora de la tarde de este domingo en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.

El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15:45 horas y de manera inmediata se activó un dispositivo en el que participaron sanitarios, Guardia Civil y Policía Local de Quesada.

“Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

46 mujeres asesinadas en 2025

De confirmarse el crimen machista sería el primero de 2026, después de que 46 mujeres fueran asesinadas por sus parejas o exparejas en España el pasado año, la cifra más baja de la serie histórica que se empezó a elaborar en 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.