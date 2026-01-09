Inesperado hallazgo: una mujer guipuzcoana encuentra una granada y armas en casa de un familiar fallecido
La Guardia Civil aconseja ante estos hallazgos: no tocar, señalizar y avisar a las autoridades
La Guardia Civil localiza y destruye varios artefactos de la Guerra Civil en Villafranca del Cid, Castellón
San SebastiánUna de las tareas más complicadas cuando un familiar fallece, sobre todo si es alguien con el que se mantenía una relación estrecha, es enfrentarse a la temible pregunta de: ¿Y qué hago con sus cosas? Vaciar la casa del fallecido es un proceso, en muchas ocasiones, doloroso pero necesario para cerrar el duelo.
En ese vaciado, lo habitual es encontrarse enseres personales: ropa, libros, documentos, fotografías, etcétera. Sin embargo, el hallazgo que una mujer guipuzcoana hizo este pasado miércoles 7 de enero, mientras vaciaba la casa de un familiar fallecido fue del todo insólito.
Al parecer, mientras la vecina de Errenteria recogía las cosas se llevó un buen susto al toparse con una granada y otras armas. Más tarde se sabría que la granada no tenía carga explosiva pero la mujer, que no lo sabía, dio aviso a las autoridades.
La Guardia Civil de Gipuzkoa se hizo cargo de la situación y las armas y explosivos fueron trasladados a las instalaciones de Intxaurrondo para su análisis.
Los especialistas del GEDEX constataron que la pieza no contenía carga explosiva, pese a que se trataba de munición real de uso militar. En concreto, se trataba de una granada italiana para mortero Brescia de 45 milímetros, modelo 35.
Recomendaciones
La Guardia Civil recomienda seguir los siguientes pasos, en caso de encontrarse con cualquier artefacto:
.- No tocarlo, no moverlo y no manipularlo de ninguna forma
.- Tomar la localización del lugar en el que se ha hallado
.- Por último, avisar a las autoridades