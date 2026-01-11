Maitena Berrueco 11 ENE 2026 - 06:30h.

El 1 de febrero se abre el plazo para reservar kilómetros, el método de financiación principal de Korrika

BilbaoKorrika, la carrera en favor del euskera, que cada dos años recorre las calles de pueblos y ciudades de toda la geografía vasca calienta motores este 2026. En los últimos 45 años se han realizado 23 ediciones siempre con el objetivo de impulsar la concienciación a favor del euskera, y, además, recabar fondos para el trabajo de los centros de aprendizaje de euskera de AEK. 11 días y 10 noches de carrera, sin detenerse en ningún momento, y que espera la participación de cientos de miles de personas. La mítica carrera regresa tras su última edición en 2024.

La mayor movilización a favor del euskera, organizada por AEK, se celebrará en esta ocasión bajo el lema 'Euskara gara' (Somos Euskera) y la banda sonora corre a cargo de Pello Reparaz, autor de la música y la letra de la canción titulada ‘Xiberutikan mendebaldera’. Junto a Reparaz, han participado los cantantes Maixux Zugarramurdi y Erramun Martikorena.

Quedan aún algo más de dos meses para que el 19 de marzo la icónica Korrika parta desde Atharratze, por delante 2.175 kilómetros y 3.436 personas portando el testigo y 11 días, antes de acabar el domingo 29 de marzo en Bilbao. Será ese día y allí donde se haga público el mensaje y el autor del escrito que pasará de mano en mano de los participantes, kilómetro a kilómetro, durante toda la carrera.

El secreto mejor guardado: el recorrido

Este año se celebra la 24 edición de Korrika y este jueves 8 se ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de esta iniciativa bienal: su recorrido. Tras partir de Atharratze, la Korrika visitará primero Maule y llegará a Donibane Garazi la madrugada del 20 de marzo. De ahí a Pamplona donde recalarán dos días más tarde, el 22 de marzo. Desde allí partirán para llegar el 24 a Baiona, el 25 arribarán a Donostia y el viernes 27 de marzo, Korrika recorrerá Vitoria-Gasteiz. En esta ocasión, Bilbao acogerá los últimos metros de la carrera y se convertirá en epicentro de la clásica fiesta que se celebra cada vez que se completa esta marcha en favor del euskera.

A Álava llegará por primera vez la madrugada del lunes 23 de enero, por Rioja Alavesa, y enfilará hacia la Llanada para poner rumbo a tierras navarras. La segunda vez que la carrera en favor del euskera pise suelo alavés será el jueves 26 de marzo y un día más tarde llegará a la capital. Por Guipúzcoa, Korrika discurrirá en cuatro días diferentes.

La primera edición de Korrika se celebró en 1980 y se desarrolló entre Oñati y Bilbao, desde entonces se han celebrado hasta ahora 23 ediciones y ele vento ha logrado convertirse en uno de los actos más importantes que se organizan a favor de la lengua vasca, por el número de personas que logra aglutinar. El plazo para reservar los kilómetros, el método de financiación principal de esta iniciativa bienal, se abrirá el próximo 1 de febrero.