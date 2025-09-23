Héctor, campeón del programa, sorprende a Eugeni Alemany cantando la sintonía de 'Bola de dragón' en euskera

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar al nuevo campeón, Héctor Alarcia

Rafa Castaño no convence a Héctor en ‘La negociación’ y pierde el sillón: así ha sido su despedida del programa

Compartir







Un día más 'Agárrate al sillón' arranca con ganas de seguir repartiendo dinero. Héctor, su recién estrenado campeón, algo más tranquilo, nos comenzaba explicando cómo vivió su gran duelo con Rafa Castaño: "Todavía estoy asimilando lo que pasó. Entré como en una especie de shock, yo veía al público celebrarlo y no sabía ni lo que había pasado". Héctor Alarcia ya lleva una victoria y acumula un bote de 6.900 euros.

Durante la participación de Alberto, un nuevo concursante editor de libros, el programa vivía uno de sus momentos más divertidos. Eugeni Alemany le lanzaba la pregunta y Alberto, entre titubeos, pensaba en voz alta sus dudas antes de responder. Tras escuchar sus vacilaciones, el presentador bromeaba: "Alberto, estás todo el rato remoloneando: que si me arriesgo, que si me voy, que si me llaman…".

Xabier, un concursante lleno de bondad: "Yo no necesito nada, lo donaría"

Más adelante hemos conocido a Xabier, un concursante entrañable y generoso que aspiraba al sillón por dos grandes motivos: sorprender a sus abuelas con un viaje a Italia y destinar el resto del premio a la Fundación Arango Lara y a su colegio. "Yo no necesito nada; con ver felices a mis abuelas y poder ayudar, me conformo", confesaba emocionado ante la insistencia del presentador.

El gran momentazo de Agárrate al sillón ha sido cuando Eugeni Alemany preguntaba a los concursantes: "¿Cómo se llama el protagonista de Bola de Dragón?". Ellos no dudaron y respondieron al unísono: "Son Goku". Acto seguido, el presentador se interesaba sobre si Héctor veía la serie y su respuesta ha provocado las risas del público: "Sí la veía, pero como vivía en Logroño la seguía a través de un canal vasco en euskera… y al principio no entendía nada".

El nuevo campeón del programa canta en euskera

Para finalizar, Eugeni Alemany pedía a Héctor si era capaz de cantar la sintonía de la serie en Euskera, y sin dudarlo, el concursante comenzaba a cantar la sintonía y dejaba al presentador boquiabierto.