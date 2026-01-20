Redacción Euskadi 20 ENE 2026 - 11:43h.

La Casa de las Mujeres de Irun reabre este martes sus puertas tras recibir un correo con amenazas de muerte

El ayuntamiento de Irún reitera, su compromiso con la convivencia, la igualdad y la defensa de los valores democráticos

San SebastiánLa hora de entrada del correo electrónico marcaba las doce de la noche del domingo, aunque no fue hasta el lunes a la mañana cuando una trabajadora accedió a la cuenta genérica de la Casa de las Mujeres de Irún y se topó con un inquietante email.

El correo electrónico que contenía amenazas de muerte explícitas llevó a la trabajadora a dar aviso rápidamente a la Ertzaintza que se personó en el local y determinó el cierre del equipamiento municipal. El servicio ha reabierto este mismo martes, aunque la investigación policial se mantiene abierta.

De las indagaciones iniciales se ha podido determinar que correos de ese tipo habían sido recibidos en otros momentos en otros puntos del estado, así como en Latinoamérica, sin llegar a consumarse nunca las amenazas en ellos recogidas. En cualquier caso, el Ayuntamiento advierte de que la Casa de las Mujeres reabre este martes 20 “con las medidas de seguridad oportunas”.

Enérgico rechazo

La reacción del Ayuntamiento de Irún no se ha hecho esperar y junto a la Asociación Casa de las Mujeres de Irún (ACMI/IEEE) ha mostrado su más enérgico rechazo ante las amenazas y delito de odio dirigidos contra la Casa de las Mujeres. El servicio, cuyo cierre fue decretado por la Ertzaintza, reabre este martes 20 “con las medidas de seguridad oportunas”.

Así, el consistorio muestra su plena confianza en la labor de las autoridades policiales y pide disculpas por los inconvenientes y molestias que el cierre temporal de este pasado lunes haya podido ocasionar en el normal funcionamiento de las actividades programadas en la Casa de las Mujeres de Irún, y reitera, su compromiso con la convivencia, la igualdad y la defensa de los valores democráticos.

Qué es la Casa de las Mujeres

Se trata de un espacio que, según explica el propio Ayuntamiento de Irún, "fomenta el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres". En este sentido, este espacio "fortalece el asociacionismo de las mujeres a favor de la igualdad y el movimiento feminista" de la ciudad. Es un proyecto abierto, dinámico, participativo y que evoluciona y se adapta a las necesidades de las mujeres. En definitiva, la Casa ha sido creada para hacer de Irun "una ciudad más igualitaria y para hacerle frente al machismo y a la violencia".

