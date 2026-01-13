Jordi Sabaté se ha consagrado en redes sociales por su auténtica lucha para visibilizar la ELA

El activista ha denunciado los insultos y amenazas constantes que recibe por su búsqueda de financiación para combatir la enfermedad

El activista Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA, ha denunciado públicamente las amenazas y los insultos que sufre en redes sociales. El 'youtuber' ha utilizado sus redes para poner de manifiesto las decenas de comentarios a los que tiene que enfrentarse por su activismo en la lucha para visibilizar y conseguir financiación para la ELA.

"Que me insulten, deseen mi muerte y que me amenacen de muerte, no me afecta nada", comienza explicando. "Pero que me llamen Paco Sanz, me hierve la sangre y me duele, porque no solo me afecta a mí, afecta a la investigación de la ELA. Esas personas no tendrían que poder usar redes sociales. No todo vale".

Sabaté hace referencia a las acusaciones de un usuario que le ha comparado con Paco Sanz, conocido como el hombre de los 2.000 tumores, condenado en 2021 a dos años de prisión por simular que padecía una enfermedad letal y que si no viajaba a Estados Unidos para curarse, iba a morir.

El activismo de Jordi Sabaté en redes sociales

Jordi Sabaté se ha consagrado en redes sociales por su auténtica lucha para visibilizar la ELA y para reclamar ayudas para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

El activista, de 40 años, fue diagnosticado hace una década de esta enfermedad sin tratamiento que afecta a más de 4.000 personas en España y que no tiene cura, no es el único que insiste en que las ayudas son insuficientes para vivir con ELA.

Cabe recordar que la Ley ELA, cuya propuesta fue aprobada por unanimidad en marzo de 2022, se quedó sin tramitar el Congreso de los Diputados por la convocatoria de elecciones, y aún no se ha implementado tras casi medio centenar de aplazamientos para enmiendas.