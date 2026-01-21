Maitena Berrueco 21 ENE 2026 - 13:18h.

El chef y propietario del Asador Horma Ondo chocó contra un camión con su coche

La Ertzaintza ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente mortal

BilbaoEl conocido chef vizcaíno Mikel Bustinza de 67 años, dueño del restaurante Horma Ondo de Larrabetzu, fallecía este martes en un trágico accidente de tráfico, registrado en la BI-3334 a su paso por Amorebieta-Etxano.

El siniestro tuvo lugar sobre las 14 horas, en la BI-3334 en la localidad vizcaína de Amorebieta-Etxano al colisionar, por causas desconocidas, un turismo contra un camión que se encontraba estacionado en el lugar. La nota hecha pública por la Ertzaintza, informaba de que el conductor y único ocupante del turismo, de 67 años y de nacionalidad española había quedado atrapado, siendo asistido por los servicios sanitarios desplazados al lugar, que finalmente han certificado su fallecimiento.

El asador Horma Ondo se despide de Mikel Bustinza

Poco después se sabía que la víctima mortal de este accidente era el chef Mikel Bustinza, quien estaba al frente del asador Horma Ondo en Larrabetzu (Vizcaya). Si bien, Horma Ondo comenzó en el caserío Bernagoitia donde nació Mikel Bustinza el 8 de agosto de 1958. "Aquí nació también el amor y la dedicación a su profesión porque en este caserío, sus aitas tenían un bar donde él ayudaba", se detalla en la web del asador, que en redes sociales se despedía así de su patrón y agradecían las muestras de cariño que están recibiendo: "De corazón, gracias. Gracias por estar, por cada mensaje, cada gesto y cada palabra de cariño. Nos quedamos con él. Con su manera de ser, de trabajar y de vivir. Con todo lo que nos enseñó y que hoy nos ayuda a seguir. Mikel, beti gogoan".

Así, el restaurante cogió forma al volver Bustinza de la “mili”, cuando junto con su madre, convirtieron el bar en un restaurante. La primera piedra del Horma Ondo estaba puesta. Ahora solo quedaba un largo trabajo por delante. El tiempo, su saber hacer y haber formado pareja y familia con Jayne Hardcastle, quién está al mando de la cocina, "han puesto al Horma Ondo en el mundo de la restauración como uno de los mejores restaurantes de Euskadi".

La Ertzaintza ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente mortal en el que ha perdido la vida Mikel Bustinza