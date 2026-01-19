Sandra Pons 19 ENE 2026 - 13:14h.

Fue detenido en Xàtiva tras pasar meses huyendo de la justicia

Tenía 5 órdenes busca y captura por violencia de género, delito de odio y por no presentarse ante la jueza

Compartir







ValenciaEl juzgado ha decretado prisión para Ángel C.S, el joven de 25 que atropelló a un niño de 8 años en la Ronda Nord de Valencia en mayo de 2024. El niño fue trasladado a la UCI.

Este domingo Ángel C.S fue detenido en Xàtiva (Valencia) tras pasar meses huyendo de la justicia. Tenía 5 órdenes busca y captura por violencia de género, delito de odio, y por no presentarse ante la jueza en la causa del atropello.

PUEDE INTERESARTE Mujer detenida tras un atropello mortal en Pozuelo de Alarcón: ella huyó y el cuerpo apareció horas después

Se escondía en una casa okupa

Agentes del Equipo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil lo sorprendieron mientras compraba leche. Y es que el sospechoso había sido padre recientemente.

Se escondía en una casa okupa en Cerdà. No había acudido a ningún encuentro judicial requerido tras su puesta en libertad bajo fianza a principios de año. Eso sí, el joven seguía publicando fotografías en sus redes, algo que facilitó en gran medida a la Guardia Civil su localización.

PUEDE INTERESARTE El conductor del atropello mortal de Palma en el que murió una niña de tres años relató que había sufrido una indisposición

Condenas de prisión pendientes

El Juzgado de lo Penal número 13 de València había dictado una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión de Ángel para cumplir una condena de dos años de cárcel. Sin embargo, esta sentencia es independiente a la causa que también posee por el atropello del menor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A estas se la suman otras cuatro requisitorias. Dos de ellas guardan relación directa con el incumplimiento de las medidas cautelares del caso del atropello.

También disponía de una orden de detención por violencia de género, ya que rompió la pulsera telemática que debía llevar puesta de anti maltrato.

Por último tenía una orden de busca para cumplir otra condena por delito de odio. Amenazó a dos personas transexuales con prenderles fuego. Las siguió con el coche, las amedrentó con una cadena y amenazó con matarlas. “Maricones y travestis de mierda, hay que matar a la gente como vosotros”, fueron algunas de sus frases. Por ello, poseía una condena de un año y medio de prisión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Triplicó la velocidad y se saltó un semáforo

El pasado 19 de mayo de 2024, el joven conducía un BMW gris por la Ronda Nord de Valencia. La velocidad de conducción triplicaba la permitida en la zona. Al llegar a un paso de peatones que unía la vía con el Camino de Moncada, el vehículo se saltó el semáforo en rojo y no hizo ningún amago de frenar.

El desenlace fue fatal, un niño de ocho años fue arrollado mientras cruzaba el paso de peatones junto a un familiar. Tras el impacto, el conductor huyó del lugar hacia la V-30 y no se detuvo a auxiliar a la víctima.

Se entregó a la policía

El vehículo fue localizado horas después abandonado en el barrio de Benicalap, con daños compatibles con el atropello. Las cámaras de velocidad de la zona, sin la calidad suficiente para distinguir matrículas o tipologías de vehículo, obligaron a los agentes a pedir colaboración ciudadana en la búsqueda del sospechoso.

Ángel C. S. se entregó varios días después, tras el cerco establecido sobre su entorno familiar y social. Ingresó en prisión preventiva, aunque fue liberado meses después tras el pago de una fianza de 3.000 euros.

El menor sufre grandes secuelas

El menor fue trasladado al Hospital Clínico con un traumatismo craneoencefálico grave, múltiples fracturas y lesiones internas que obligaron a su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Allí permaneció semanas en estado crítico.

Desde entonces ha llevado un gran tratamiento médico y rehabilitación. Se le han realizado intervenciones quirúrgicas, sufriendo daño neurológico, secuelas fisiológicas a nivel oftalmológico, cognitivo-neurológico, y traumatológico en hombro y extremidades inferiores, una deformidad en la frente y limitaciones en su capacidad cognitiva, de aprendizaje e imposibilidad de realizar las actividades deportivas.

Probable ingreso en prisión

Al no cumplir con los requisitos de la libertad vigilada, el joven ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Debido a la orden de ingreso en prisión de dos años ya existente, su traslado a un centro penitenciario es cuestión de tiempo.

Los juzgados que instruyen las causas por el atropello y por violencia de género deberán decidir si su desobediencia y el riesgo de fuga que ya ha demostrado, justifican la adopción de nuevas medidas de prisión provisional hasta la celebración de los juicios.