La Policía Nacional ha detenido en Galicia a Daniel Vázquez Patiño, uno de los delincuentes más buscados de España, condenado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años.

Fuentes policiales han confirmado este jueves a EFE la detención de Vázquez Patiño y que ha intentado apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial (GOE) que formaba parte del dispositivo habilitado para el arresto, como ha adelantado el diario 'ABC'.

El fugitivo, que ha sido arrestado en Meicende, en Arteixo (A Coruña), figuraba en la lista de los diez delincuentes más buscados por la Policía, que detallaba que tiene 46 años, complexión obesa, cabello castaño con entradas, mide 1,70, la piel blanca y los ojos marrones.

Considerado como un delincuente "altamente peligroso"

En una nota emitida el pasado noviembre, el Ministerio de Interior describió a este delincuente como "altamente peligroso", y era uno de los tres fugitivos gallegos más buscados, junto a Martiño Ramos, el profesor arrestado en Cuba tras huir a esa isla después de ser condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales con sadismo a una menor, además del traficante Juan Miguel García Santos. De la lista de diez, con la detención de Vázquez Patiño ya han caído cinco de los diez más buscados de 2025.

El último hasta hoy era Juan Herrera Guerrero, autor de delitos de corrupción de menores y extorsión y arrestado en Nicaragua hace una semana. También fue detenido otro gallego, Martiño Ramos Soto, en Cuba. Era profesor y estaba condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.