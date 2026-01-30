Maitena Berrueco 30 ENE 2026 - 13:49h.

El fallo, contra el que cabe recurso, obliga a Kristau Eskola y AICE a cumplir el acuerdo de 2024

BilbaoTras dos años incumpliendo los acuerdos pactados en 2024, que pusieron fin a 14 días de huelga en la Educación Concertada vasca, es la justicia la que, a golpe de sentencia, obliga a las patronales, Kristau Eskola y AICE, a cumplir con lo pactado. En este caso, el fallo del Alto Tribunal vasco, contra el cabe recurso ante el Supremo, les obliga a aplicar la reducción de una hora lectiva semanal.

Da así la razón al profesorado de los centros concertados de Euskadi, en los que no se había aplicado esta rebaja. Este mismo mes de enero, los docentes de la concertada fueron llamados a la huelga para reclamar el cumplimiento de los acuerdos pactados con la patronal hace casi dos años. Una movilización que coincidía con la celebración del juicio en el TSJPV por la demanda sindical para la reducción de una hora lectiva, del que ahora se ha conocido la sentencia.

Desde el sindicato ELA, al tener conocimiento del fallo, reclaman a las patronales que acaten la sentencia sobre la hora lectiva, cumplan también el resto de contenidos firmados en el acuerdo y los recojan en un convenio.

A golpe de sentencia

No es la primera vez que los sindicatos tienen que recurrir a la justicia para que se cumplan los acuerdos pactados. Ya ocurrió al tener que judicializar el pago de los salarios en el plazo acordado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) también entonces dio la razón a los sindicatos, condenando a las patronales al pago de los salarios en el plazo acordado. Sin embargo, ELA denuncia que “algunos complementos siguen sin pagar actualizados”.

El pasado 20 de enero, el sindicato ELA convocó en solitario una huelga del profesorado de los colegios concertados, coincidiendo con el juicio en Bilbao para exigir la reducción de la hora lectiva en beneficio de otra hora para preparación y seguimiento del alumnado. También el resto de centrales sindicales se movilizaron entonces para reclamar el cumplimiento de los acuerdos pactados con la patronal hace casi dos años