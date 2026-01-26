Maitena Berrueco 26 ENE 2026 - 13:08h.

Los bomberos y técnicos han acudido al centro escolar a primera hora para analizar lo ocurrido

Un andamio se descuelga por el viento y obliga a confinar a los vecinos de una calle de Barakaldo

Vitoria-GasteizLunes atípico en el colegio alavés Mendiko Eskola de Amurrio, con sus aulas vacías de estudiantes y los bomberos trabajando en su ausencia. El viento arrancó este domingo el tejado de cuajo del centro escolar y los estudiantes de Primaria se han quedado hoy sin poder ir a clase.

Lo ocurrido la tarde del domingo en Amurrio ( Álava) podría haber adquirido tintes de tragedia si hubiera sucedido cualquier otro día de la semana, cuando el colegio Mendiko Eskola tiene las puertas abiertas y tanto su patio como los alrededores son un hervidero de alumnos y familias. El fortísimo viento provocó el desprendimiento y la caída del tejado del edificio principal del centro escolar.

“Las placas del tejado salieron literalmente volando, impactaron contra una farola que dio un fuerte chispazo y luego quedaron tiradas en la acera”, relata un vecino aun hoy con el susto en el cuerpo por lo que podría haber pasado de haber sido un día entre semana. “No quiero ni pensarlo, hubiera sido una desgracia”, cuenta.

La zona permanece acordonada por la Ertzaintza

La estructura desprendida, aun era visible este lunes por la mañana en la acera de la calle Mendiko de este municipio alavés. Una zona que permanece acordonada por la Ertzaintza desde este domingo y donde esta mañana los bomberos ya trabajaban asegurando la cubierta.

El incidente ha dejado sin clase hoy a los alumnos de Primaria del colegio que no podrán retomar la normalidad hasta el miércoles, cuando se estima que puedan regresar a las aulas con seguridad.

La tormenta Ingrid ha provocado que el viento del oeste soplara con mucha fuerza y en Matxitxako (Bermeo, Bizkaia), por ejemplo, se han registrado rachas de 145 km/h .